Al encuentro con la mamita de los Cerros

Asi… en primera persona… es como debe comenzar esta nota, sin respetar siquiera

alguna normativa periodistica o de redacción.

Cómo sino recordar y narrar las experiencias que se viven

en una de las mayores peregrinaciones del Norte Argentino, donde miles de

personas caminan kilómetros de senderos peligrosos bajo un duro clima pero con la

fé en alto, inquebrantable para llegar hasta el Abra de Punta Corral.

Cuando llegamos a Tunalito observamos este panorama, que de acuerdo a las condiciones del tiempo ofrecerá la variante de que el rio está crecido o no, muchas veces esto dificulta el paso, llegando en algunos años a ser un impedimento para los peregrinos el atravezar este puente., una precaria construcción que demuestra su fragilidad tan solo cuando dos o mas personas lo cruzan juntos.

Punta Corral está ubicado detrás del cerro o loma larga que se observa a la derecha de la ruta entre Tumbaya y Tilcara aproximadamente a 4.000 metros sobre el nivel del mar en un lugar donde el viento y el frio reinan en esta época del año, especialmente en las noches. ¿Por dónde subimos?: existen principalmente dos alternativas principales, aunque hay otros senderos que permiten llegar desde Maimará y otros lugares, pero hay que ser lugareño para conocerlos. Los principales caminos son: el primero se encuentra en Tumbaya cruzando el río Grande y caminando por la profunda Quebrada del arroyo que desciende desde Punta Corral. La senda esta muy bien demarcada, es lo bastante ancho para caminar con comodidad y sin prisa, se dice que fue construida por los Incas y tiene un largo de unos 23 kilómetros aproximadamente.

El otro camino es mas corto, es la parte de Tunalito, avanzando unos kilómetros después de Tumbaya sobre Ruta Nacional Nº 9, aunque presenta una mayor pendiente, en ascenso. Todos los miércoles, jueves y viernes en vísperas del Domingo de Ramos, parten los promesantes hacia el santuario. Para retornar el domingo de Ramos.

Al iniciar nuestro recorrido optamos por Tunalito.¿Porqué por Tunalito? La respuesta es sencilla: es mas corto. Para los que hemos realizado varios trayectos y por distintos lugares indudablemente se prefiere el de Tunalito. Claro, esto demanda un mayor esfuerzo por el ascenso empinado. Un total aproximado de 23 Kilómetros de distancia en ascenso, por algunos senderos rocosos, estrechos y descuidados. Sólo un puesto médico se encuentra, pasado el mismo se debe estar realmente convencido de la capacidad fisica y mental para sobrellevar el largo peregrinar.

Esta imagen presenta un segmento del marcado ascenso por distintos caminos interminables, piedras, poca vegetación, la ausencia casi total de animales y el peregrinar condicionado por el clima reinante. Todo debe ser sorteado hasta la misma lluvia o llovizna, que en algunos años acompañó a los peregrinos. Dicen… que caminar por este lugar es mejor de noche, mas aún cuando la luna acompaña, la peligrosidad de la oscuridad muchas veces no es lo mas recomendable, aunque la vista se acostumbra a distinguir levemente en las penumbras y uno lleve una linterna, jamás debemos confiarnos por los precipicios y acantilados que se nos presentan. Un amigo inseparable “puntacorralero” es el bastón o un simple palo que, a modo de lazarillo, nos ayuda a sotenernos cuando las fuerzas flaquean y las piernas por el cansancio ya no resisten el peso de nuestro cuerpo ni de las mochilas

A medida que se va subiendo los paisajes que se observan sonde una naturaleza extraordinaria.

Dificiles de describir

Aqui se vé el pueblo de Purmamarca

Las mochilas pesan y el cansancio va en aumento a medida que pasan las horas de camino, si el clima acompaña (no temperaturas extremas frio – calor) se sobrelleva el peregrinar. Es importante destacar que solo existe un puesto de salud en el trayecto hacia Punta Corral por Tunalito y eventualmente dos lugares de descanso donde reponer energias. La primera solo indica un tramo avanzado y la segunda indica que llegamos a la mitad del camino a recorrer, en ambas se puede conseguir algo caliente para comer, o talvés una taza de café o alguna bebida para refrescar la sed del agotador camino.

Aqui observamos una estación.

Es costumbre cuando llegamos a una estación del calvario acercar una piedra a la apacheta, otros acostumbran encender velas, dejar hojas de coca, fumar un cigarrillo sahumando, rezar o bien compartir una oración. Los calvarios, las estaciones son el símbolo del avance del peregrino porque va contando y descontando el trayecto que se realiza. Increiblemente como la vegetaciónes es escaza, tambien son pocas las piedras pequeñas para acercar a las estaciones. Durante todo el camino se ve peregrinos, algunos de ida otros de vuelta, es permanente el ser pasado por algunos presurosos que muchas veces sin medir riesgo alguno van velozmente, ni hablar de aquellos que bajan. Ellos vienen de frente y al estar de bajada, les resulta dificil frenarse, haciendo mas peligrosa nuestra travesía por este lugar.

Poco a poco se va llegando: me pregunto: ¿Porqué tanto apuro?, ¿acaso son necesarios tantos riesgos?. Pero el destino final esta cada vez mas cerca.

Recien el último tramo del trayecto es un camino recto pero aún asi son varios kilómetros para caminar, la sensación de que cada vez falta menos ayuda, entusiama y hasta a veces emociona. Cuando se observa ingresando al valle la capilla, las luces, las carpas, alguna humareda y se percibe el sonido de la gente, de las bandas de sikuris, de las bombas de estruendo.. ya hemos llegado.

Este es el frente de la Iglesia

La imagen es nocturna, por lo general el sábado ya se aglomeran los peregrinos y hay que formar un extensa fila para poder ingresar y presentar nuestro saludo a la Virgencita, nuestro agradecimiento, nuestro pedido, nuestra promesa, asi recibir su gracia, para que año tras año tengamos la fuerza, el valor y la voluntad necesaria para llegar hasta su altar.

Muchas veces la emoción es grande, solo atinamos a sacar las velas, bajar la cabeza, agarrar nuestro crucifijo el rosario o la estampita, descansar nuestra mochila y… abrir nuestro corazón…

Aqui vengo Virgencita,

como todos los años

a postrarme ante ti

invocando tu gracia y

tu misericordia…

ALGUNOS DATOS HISTORICOS:

En el año 1.835 en los cerros de Punta Corral, en el departamento de Tumbaya, vivían las familias de Pablo Méndez y Roque Jacinto Torres, quienes luego serian los esclavos de la Virgen. Parte de la historia narra que a Don Pablo Méndez, un día, pastando sus ovejas se le apareció “la imagen de una señora blanca, de cabellera reluciente” quien le recomendó que volviera al día siguiente al mismo lugar. Así, al otro día, el temeroso Pablo encontró en el lugar una piedra que tenia la forma de la Virgen, en el mismo lugar que se le había aparecido.

Esto hizo que don Pablo, como fiel creyente dela Virgen María se fijara el propósito de construir una capilla en honor de la Señora, construcción que el tiempo y la distancia destruyeron.

Don Roque Jacinto Torres, se encontraba muy enfermo y se encomendó, junto con los habitantes de la zona a la Virgen y prometió construir una nueva y digna capilla si sanaba su dolencia. El milagro se produjo y luego de su recuperación Don Roque comenzó la construcción de la capilla prometida, señalándose su inicio en 1889, la obra fué terminada diez años después.

Don Alberto Méndez, otrora esclavo, pionero en las peregrinaciones cuenta que la Virgen de Copacabana de Punta Corral lleva ese nombre porque su imagen ha sido extraída de la viva imagen de la Virgen de Copacabana de Bolivia, es ” a imagen y semejanza” de aquella, es similar a la que se venera a orillas del lago Titicaca en Copacabana, Bolivia. Fué traida en el año 1917 hasta Tumbaya, allí empezó la peregrinación, debido a que en Tumbaya no había sacerdote y mientras esperaban que el Obispado de Salta nombrase un padre para Tumbaya, decidieron entonces por voluntad de don Jacinto Torres, el primer esclavo, que se pase la peregrinación a Tilcara, porque alli sí habia sacerdote. Es por eso que eso se baja por Tilcara desde 1917, pero luego cuando nombran un sacerdote en Tumbaya inicia su descenso por ese lugar. Posteriormente y por acuerdo de los pueblos, se sube por Tilcara y baja por Tumbaya. Con el tiempo se conocen varias versiones sobre la división de las peregrinaciones.

En algún momento un sacerdote a éste ávido investigador le contestó…”no vale la pena abrir viejas heridas tratando de buscar explicación a esta división que ha causado ya mucho dolor y angustia a ambos pueblos y a todos los peregrinos…” Nos parece mas prudente, entonces, respetar esta postura dejando de lado las versiones sobre porque por aqui o porque por allá…

POR TUMBAYA:

Si nos remitimos al camino por el valle, éste es mas extenso, es subida tambien, pero no resulta tan empinada como Tunalito, muchos manifiestan al caminar por aqui… : “es tan largo que nunca se llega…”

En algun momento se obervaban los calvarios donde se mostraban las ermitas construidos por distintos lugareños, ahora quienes viven alli ponen sus tienditas y tratan de sacar algún provecho con la venta de alguna mercaderia. Mas adelante la Escuelita y una serie de familias de tradición de la zona. Se va por la Quebrada de Punta Corral y luego el Angosto de Higuerillas.

La gran diferencia con Tilcara es que en la Villa Veraniega la Virgen pertence a la familia de esclavos, Torres, Méndez y demás, la organización está a cargo exclusivamente de ellos y desciende el Miércoles previo a Jueves y Viernes Santo. Participan activamente otras Instituciones pero el protagonismo es de la sucesión Torres – Méndez. En cambio en Tumbaya está a cargo de la Asociación de peregrinos, una Comisión de Devotos y la Asociación de Peregrinos de la Virgen de la parroquia de Tumbaya, juntamente con otras Instituciones. En el año 1991 don Cecilio Alancay vió la necesidad de darle comodidad a los pregrinos, cueros, baños, piezas, etc. y conformó la Asociación de peregrinos, entidad que cuenta con Personería Juridica, año tras año juntan voluntades para ayudar a los devotos, la ayuda oficial es muy poca, casi nula, son un grupo de aproximadamente 20, 25 personas, número que a veces varia, quienes se preocupan por el bienestar de los que caminan. Pero claro, es muy dificil brindar atención a mas de 20.000 personas que suben a Punta Corral. Algunos integrantes de la Comision suben 4 y a veces 5 al año para ver que todo esté bien y preparar el camino y lo que fuere necesario. Todos los años se lanza a la venta un bono Contribución con el propósito de cubrir los gastos mínimos para reacondicionar algo.

Recordemos que en esta época el arroyo Punta Corral presenta distintos problemas, por los mercaderes, quienes faenan y lavan sobre el arroyo, esto imposibilita que el agua sea del todo potable, es por ello necesario siempre observar medidas de prevención.

Este año el descenso de la imagen de la Virgen está previsto para el 1 de abril, a partir de las 17, horario aproximado, porque aveces llega un poco mas tarde y desde el 2 de abril y hasta el 5 de mayo la imagen permanecerá en el templo de Tumbaya.

Un peregrino manifestaba que “para peregrinar es conveniente llevar ropa cómoda, calzados en buenas condiciones, ropa de abrigo, estar en buen estado físico y no exigir al cuerpo más de lo normal; no temer al clima porque con la fé todo se puede y a la vez cuidar nuestra naturaleza evitando arrojar residuos a lo largo del camino”.

Las Bandas de Sikuris:

Son principales protagonistas de la Peregrinación, con sus sonidos que penetran entre los cerros, algunos se sobreponen, otros con un marcado respeto van acompañado la Imagen, Las Bandas de Sikuris son de distintas procedencia de Ciudad Capital, Barrio Mariano Moreno, Barrio Belgrano, bandas de Palpalá , Purmamarca, Tumbaya, Tunalito, El Aguilar, Punta Corral, Abra Pampa, el Carmen San Pedro, son mas de 40. Y en algunos casos desde otras provincias. Aproximadamente 2.000 sikureros quienes no sólo cargan sus mochilas con sus pertenencias sino tambien sus instrumentos musicales y rotando los turnos van acompañando, a lo largo del camino se observan los números de rotación, lo que indica los relevos de las Bandas, con suerte una Banda acompañará dos y hasta tres veces la Imagen. Estremece y emociona el sonido de los instrumentos de viento, durante todo el camino, resuenan las cañas y los tamboriles marcando el paso de los peregrinos

Para bajar a la virgen es curioso observar como forman filas las mujeres y hombres para “hombrear” a la Virgen. Estas filas a 200 metros de la Iglesia y ya en horas de la madrugada. Antes se pedía a las mujeres asistir con la cabeza cubierta por un pañuelo y preferentemente con una pollera, los varones con la cabeza descubierta y con pantalones largos, nunca con pantalones cortos ni bermudas.

Idéntico respeto se observa en la Iglesia pero para ingresar la cabeza debe estar descubierta y nunca darle la espalda a la imagen de la Virgen.

Una vez que llega a Tumbaya la imagen permanece en el lugar a la espera de la visita de las distintas comunidades de la Provincia aunque luego peregrina por gran parte de la Provincia. A fin de mes y primeros dias de Mayo se prepara el regreso en acenso a las alturas, donde permanece la mayor parte del año.

Apróximadamente en el 99 hubo mas 8.000 personas, 15.000 personas en el 2000, pero enTumbaya son mas de 40000 los que esperan. El año pasado, según algunos cálculos las personas que subieron fueron cerca de 20.000 y quienes recibieron a la Imagen fueron aproximadamente 50.000. Los guarismos varian de acuerdo a las fuentes que se tomen. El grueso de la gente sube desde el Miércoles y la mayor concentración se dá el Domingo de Ramos por la tarde, una vez que llega la Imagen y se produce la Procesión y la posterior Misa.



RECOMENDACIONES:

1.- Exámen médico 24 antes de la peregrinacion, realizar el tránsito de acuerdo a las recomendaciones del facultativo.

2.- No llevar elementos pesados ni otros objetos innecesarios.

3-. Evitar comprar el agua caliente ( proponer siempre el cambio, por leña o por otra mercadería, o llevar un recipiente

para poder calentar nosotros mismos el agua compartiendo el calor del fuego)

4.- Llevar dos mudas de medias y ropa de abrigo debido al frio reinante de la zona.

5.- Hacer uso de agua lavandina, pastillas potabilizadoras o limón para poder consumir el agua del arroyo

6.- Extremar las medidas para preservar las pertenencias personales

7.- Ante el mínimo problema que surga de salud o cualquiera fuera, pida ayuda, no arriesgue su vida, La Virgen conoce su intención y no arriesgue su vida ni la de los que lo acompañan.

8-. Recuerde, en el camino de Tumbaya, se ve continuamente personal de ayuda, principalmente los cuatriciclos que lo pueden ayudar.

9.- Asi tambien, tenga presente que por Tunalito solo en en el primer puesto, subiendo, hay atención médica luego, mas adelante no hay.

10-. No descender bruscamente, menos de noche.

11.- Ingresar ordenadamente a la capilla.

12.- Devolver en tiempo y forma los materiales que son prestados por miembros de la Iglesia en Punta Corral: cueros, llaves, palas, etc..

13.- Conserve la limpieza del lugar donde acampó y de todo el camino.

14.- No deprede la vegetación ni dañe la flora y fauna del lugar.

15.- No correr en las bajadas

16.- Respetar los turnos de paso en senderos o caminos estrechos.

17-.Estar en permanente movimiento, no sentarse mucho tiempo a descansar.

18-. No desabrigarse, si tiene sed es preferible tomar limonada o bien chupar un limón.

19.- Tratar de recuperar siempre la temperatura corporal adecuada

Lo lamentable:

Los que suben “de turismo religioso”, a pasear o a ver “que tal es” o “que onda”.

Los “apurados”.

Los que suben o bajan en estado de ebriedad.

Los que venden bebida alcohólica.

Los que molestan toda la noche impidiendo descansar.

Los que suben escuchando música.

Los que llevan guitarras y demás

Los que llevan un grabador y otros equipos de audio.

Los que ensucian y depredan todo.

Los que roban en las carpas cuando todos estan en la misa.

IMPORTANTE:

Se va a meditar

Se va a pedir la gracia

Se va como penitencia

Se va agradecer

Se va a reconciliarnos con nosotros mismos

Nuestra Madre Maria nos espera en las alturas, para ayudarnos.

Como todos los años la Virgen permite acceder a su Santuario a mas de 3800 mts sobre el nivel del Mar, con la fé renovada y con el propósito, siempre, de brindar nuestro agradecimiento y elevar nuestras oraciones con nuestros pedidos.

