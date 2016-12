La Municipalidad de El Carmen a través de la Secretaría de la Producción y Desarrollo Social, informa que a partir del 09 de enero de 2017, de lunes a viernes, en el horario de 09:30 a 12:30 horas, darán comienzo las clases de la Escuela Artística de Verano.

La mencionada actividad está destinada a niños y niñas de 2 a 12 años de edad y contará con espacios de artes plásticas, teatro, coreografía, expresión corporal, danza y juegos, arte contemporáneo y creatividad.

Las inscripciones son Gratuitas y se realizan en la oficina de la Secretaría de la Producción, ubicada en la planta baja del Ex Comedor Infantil.

COLONIA DE VACACIONES 2017

La dirección de Deportes de la misma comuna, informa a todos los niños interesados en participar de las colonias de vacaciones municipales, que ya se encuentran abiertas las inscripciones en las oficinas del ex mercado municipal en el horario de 07:00 a 13:00 horas.

Al respecto autoridades y empleados del área mencionada, manifestaron que los días de actividad, los protagonistas tendrán que llevar: Un cuaderno de notificaciones y cartuchera; como así también gorra, toalla, agua o jugo, sandwich, galletas, frutas, etc. Mientras que está prohibido llevar:

celular, MP3, Cámara de foto, lácteos, dinero y todo aquel objeto de valor; porque la municipalidad no se hace cargo de los mismos en caso de pérdidas.

