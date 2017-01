Jueves 5:

Visita de los Reyes Magos a Pesebres Tilcareños.

En todos los pesebres de la jurisdicción municipal. A partir de 15:00 hs.

Viernes 6

Tradicional Encuentro y Pasacalles de Pesebres.

En Parroquia, Plaza Central y calle M. Vargas. A partir de las 15 hs.

Muestra de Pintura y Cerámica

Artistas Emilio Haro Galli y Udus Nadalino

Organiza: Museo Soto Avendaño hs. 20:00

Sábado 7

Apertura 60º Aniversario del Enero Tilcareño Edición 2017

Acto Protocolar Plaza Central hs. 10:00.

Entrega de Certificados Ciclo Dialogo de Saberes en La Cocina Local

Facultad de Ciencias Agrarias UNJU – Rector Rodolfo Tecchi , Decano Mario Bonillo

Sahumada de Inauguración de la Oficina de Informes Turísticos.

Ruta Nacional N° 9 hs 17:00.

Chayada de buenos augurios al Enero Tilcareño en el Monolito de entrada a Tilcara, a

partir 18:00 hs. Pasacalle de Copleros, Anateros, Danzarines, Actuación Teatral y

Folcloristas desde Monolito de acceso, avenida Villafañe, calle Belgrano y Marcelino Vargas.

Exposición de Pinturas, grabados, Esculturas y Cerámicas pertenecientes a la

Colección privada del Artista Plástico Don Hugo Irureta.

Museo Hugo Irureta abierto todos los días de 16:00 a 21:00 hs.

Festival de Jineteada, Pialada y Fogón Criollo.

Organiza: Centro Gaucho El Chucaro de El Durazno.

La Peña Encantada: Calle Belgrano desde las 12:00 hs.

Pilmaiquen. Cantautora. Canciones de raíz latinoamericana.

Espacio Cultural del Centro Andino para la Educación y la Cultura (CApEC) hs. 20:00

Festi-Peña Internacional Arte y Revolución. Concurso de Saya Caporal.

Organiza: Ballet Arte y Revolución de Tilcara

Tinglado Municipal a partir de las 17:00 hs.

Gran Festival Folclórico 60 Aniversario Enero Tilcareño. Actuación de Abel Pintos y

Otros músicosTilcareños y Jujeños.

Campo Deportivo Pueblo Nuevo Ruta 9 y Colectora este. 21:00 hs.

Acto I Exposición. Carácter: Temporaria

Título: “El Fotógrafo del siglo XIX” Primer fotógrafo Tilcareño

Fotografías Antiguas de Tilcara. Autor: José Félix Álvarez Prado y Mercedes Álvarez Prado

Acto II Exposición. Carácter: Temporaria – Colectiva

Título: “Trayectos” Tipo: Pintura Autor: Olga Autunno (Bs As), Nestor Goyanes (Bs As),

Froilan Colque(Jujuy), Ariel Cortez (Jujuy), Solana Marticorena (Bs As), Rosa Rovira (Bs As),

Blas Vidal (Bs As), Catalina Chervin (Corrientes), Pastor Berrios Herrera (Bolivia), Pedro Roth

(Hungría), Carlos Scanapiecco (Bs As) Zorreguieta (Bs. As.), Brigido Aban (Jujuy)

Organiza: Museo José Antonio Terry hs: 19:30

Lunes 09.

Cine

Organiza: Museo Arqueológico Dr. Eduardo Casanova hs. 16.00

Martes 10:

Acto III Curso Taller

Título: “Cocinando con piedras” Coordinadores: Ing. Magui Choque Vilca, Coordinador de

Gastronomía de Secretaria de Turismo Municipalidad de Tilcara Sr. Eduardo Escobar y

Cocineras de Tilcara.

Organiza: Museo José Antonio Terry hs: 09:00 a 14:00

Espectáculo “Circo de Marionetas”

Organiza: Grupo “El Teatrino Vagamundos”

Plaza del Arte. 18:00 hs

Cine

Organiza: Museo Arqueológico Dr. Eduardo Casanova hs. 16.00

Martes 10:

Concierto inaugural 2017 Orquesta Infanto Juvenil de Maimara

Plaza Central de Tilcara hs 17:00

Miércoles 11:

Espectáculo “Circo de Marionetas”

Organiza: Grupo “El Teatrino Vagamundos”

Plaza del Arte. 18:00 hs.

Cine

Organiza: Museo Arqueológico Dr. Eduardo Casanova hs. 16.00

Noche Folclórica visita de delegación cultural de Municipalidad de Abra Pampa.

Músicos tilcareños.

Escenario “Churqui” Choquevilca, a partir de las 21:00 hs.

Teatro: “La Noche que Velaron a Lavalle”

Organiza: Grupo de Teatro MOJUTI

Lavalle esquina Rivadavia. 21:00 hs.

Jueves 12:

Espectáculo “Circo de Marionetas”

Organiza: Grupo “El Teatrino Vagamundos”

Plaza del arte. 18:00 hs.

Cine

Organiza: Museo Arqueológico Dr. Eduardo Casanova hs. 16.00

Chayada y Apertura Espacio INCAA.

Ceremonia. Proyección de Film. Brindis.

Capec (Centro Andino para la educación y la cultura) Calle Belgrano 450, 17:00 hs.

Película: “Inseparables” de Marcos Carnevale con Oscar Martínez y Rodrigo de la Serna.

Música en vivo (Los Sabrosos Bilte) después de la función

“Jallalla Warmi” II Encuentro de Mujeres Cantoras.

Micaela Chauque, Cristina Paredes, Carolina Escobar, Jesica Carrasco (Córdoba), Paola

Palacios, Silvina Fernández (Córdoba), Banda de Sikuris Rosa Mística, Grupo de Expresión

Corporal “Tierra Purpura”, Taky Warmi, Rufina Cari, Nora Benaglia, Laura Chaker y Ana

Paredes. Documental “Rey de las Nubes” por María Laura Molina, Artista Plástica: Amorina.

Salón Municipal: 18:00 hs.

Noche Folclórica visita de delegación cultural de Municipalidad de San Antonio.

Músicos tilcareños.

Escenario “Churqui” Choquevilca, a partir de las 21:00 hs.

Viernes 13:

Espectáculo “Circo de Marionetas”

Grupo “El Teatrino Vagamundos”

Plaza del arte. 18:00 hs.

Cine

Organiza: Museo Arqueológico Dr. Eduardo Casanova hs. 16.00

Los Sabrosos Bilte (cumbia) Sala Barbarita Cruz. CApEC.

Espacio Cultural del Centro Andino para la Educación y la Cultura (CApEC) hs. 21:00

Noche Folclórica visita de delegación cultural de Municipalidad de El Carmen.

Músicos tilcareños.

Escenario “Churqui” Choquevilca, a partir de las 21:00 hs.

Acto IV Presentación de Libro:

Título: “Obras completas de Germán Churqui Choquevilca” (2da edición) “Los pájaros azules”

(novela) Autor: Germán Churqui Choque Vilca y Héctor José Méndez

Organiza: Museo José Antonio Terry hs: 19,30

Sábado14

VIII Festival de Pialada con Coronación de Paisana y Mini Paisana.

Organiza: Agrupación Gaucha Los Alisos de Abramayo.

Lugar: Peña Encantada. Calle Belgrano a partir de 12:00 hs.

Feria Gastronómica Andina y de productos Artesanales Tilcareños

Desfile de Modas. Prendas de Cooperativa Flor de Cardón.

Plaza Central desde 10:30 hs

“La Última Fiesta” de Leandro Mark y Nicolás Silbert. Con Nicolás Vásquez.

Espacio INCAA CApEC. hs 11:00

“Camino a la Paz” de Francisco Varone. Con Rodrigo de la Serna y Ernesto Suarez

Espacio INCAA CApEC. hs 17:00

Gran Festival Folclórico 60 Aniversario Enero Tilcareño. Actuación de Los Kjarkas y

Otros músicosTilcareños y Jujeños.

Campo Deportivo Pueblo Nuevo Ruta 9 y Colectora este. 21:00 hs.

Acto V. Exposición. Carácter: Temporaria

Título: “Hijo de mil” Autor: Coco Vadrot. Tipo: pintura en tela

Acto VI. Exposición. Carácter: Temporaria – Colectiva

Título: “Colección Asociación Amigos de Tilcara” Autor: Pintores Nacionales

Organiza: Museo José Antonio Terry hs: 19,30

Domingo 15:

III Festival Internacional de Teatro en Tilcara

Obras teatrales de Argentina, Bolivia, Perú, Brasil y Alemania.

Salón Municipal, Asociación Amigos de Tilcara y Plaza Central.

Inauguración: Plaza Central hs. 17:00.

Obra. El Ciclope. (Tilcara/Argentina) Plaza Central 18:00 hs.

Obra: Amoritmos (Perú). Salón Municipal 19:30 hs.

Noche Folclórica visita de delegación cultural de Municipalidad de Palpala.

Músicos tilcareños.

Escenario “Churqui” Choquevilca, a partir de las 21:00 hs.

Lunes 16:

III Festival Internacional de Teatro en Tilcara

Taller: Cuenta cuentos. Flor Canales (Perú) Asociación Amigos de Tilcara 09 a 11 hs.

Obra: El Chow de Rama Chiva. (Tilcara/Argentina) Plaza Central hs. 18:00.

Obra: El Mimo Pascal. (Alemania/Argentina) Salón Municipal. Hs. 20:00.

Cine para niños

Organiza: Museo Arqueológico Dr Eduardo Casanova hs. 16.00

Martes 17:

III Festival Internacional de Teatro en Tilcara

Taller: Cuenta Cuentos. Flor Canales (Perú) Asociación Amigos de Tilcara 09 a 11 hs.

Obra: Lucho y sus Marionetas. (Tilcara/Argentina) Plaza Central hs. 18:00

Obra: Germinal Terrakius. (Rosario/Argentina) Salón Municipal hs. 20:00

Cine para niños

Organiza: Museo Arqueológico Dr Eduardo Casanova hs. 16.00

Muestra audiovisual de los Artesanos de la Luz… Alumnos de Ricardo Dubin. Sala Barbarita Cruz. CApEC. Hs. 16:00

Miércoles 18:

III Festival Internacional de Teatro en Tilcara

Taller: Teatro Coordinado. Fredy Chipana (Bolivia) Asociación Amigos Tilcara 09 a 11 hs.

Obra: El Vestido Rojo. (Tilcara/Argentina) Asociación Amigos de Tilcara. hs. 18:00

Obra: Eterna. (Bolivia) Salón Municipal hs. 19:30

Cine para niños

Organiza: Museo Arqueológico Dr Eduardo Casanova hs. 16.00

Teatro: “La Noche que Velaron a Lavalle”

Grupo de Teatro MOJUTI

Lavalle esquina Rivadavia. 21:00 hs.

Danzas: Presentación del Ballet Maimara Filial Tilcara.

Cuadros artísticos, danzas tradicionales, grupos musicales y ballet invitados.

Organiza: Ballet Maimara. Tinglado Municipal hs. 18:00

Jueves 19

Cine para niños

Organiza: Museo Arqueológico Dr Eduardo Casanova hs. 16.00

III Festival Internacional de Teatro en Tilcara

Taller. Teatro Coordinado Fredy Chipana (Bolivia) Asociación Amigos Tilcara 09 a 11 hs.

Obra: El Alegre Turulo (Jujuy/Argentina) Plaza Central hs. 18:00

Obra: Patrimonio (Jujuy/Argentina) Salón Municipal. Hs. 19:30

Presentación de Libro “Costal de Coplas”

Autor Víctor Cayo. Docente y Coplero Humahuaqueño.

Secretaría de Culturas, Calle Belgrano 360, 19:00 hs

“Inseparables” de Marcos Carnevale con Oscar Martínez y Rodrigo de la Serna.

Espacio INCAA CApEC. hs. 18:00

“Amateur” de Sebastián Perillo con Alejandro Awada y Esteban Lamothe

Espacio INCAA CApEC. hs. 20:30

Noche Folclórica visita de delegación cultural de Municipalidad de Humahuaca.

Músicos tilcareños.

Escenario “Churqui” Choquevilca, a partir de las 21:00 hs.

Acto VII Curso Taller.

Taller: Origami. El arte del plegado del Papel. Papel Paper Papier. Miguel Angel Urzagasti

Organiza Museo José Antonio Terry hs: 09:00 a 14:00 y 14:00 a 18:00

Noche de humor “Homenaje al Pata’ilana”

Organiza: Museo Soto Avendaño hs. 19:00

Viernes 20:

Cine para niños

Organiza: Museo Arqueológico Dr Eduardo Casanova hs. 16.00

III Festival Internacional de Teatro en Tilcara

Taller. Teatro Coordinado Rosi Jacomelli (Brasil) Asociación Amigos Tilcara 09 a 11 hs.

Obra: Ayllu (Jujuy/Argentina) Asociación Amigos de Tilcara. hs. 18:00

Obra: O mapa do meu mundo (Brasil). Salón Municipal. hs. 19:30

Festival de Rock.

Organizado por: Concejo Deliberante de Tilcara

Plaza Central hs.11:00

Exposición de imágenes de Vírgenes y Santos

Artista: Eduardo Escobar.

Organiza: Museo Soto Avendaño hs. 20:00

Noche Folclórica a cargo de Municipalidad de Maimara.

Músicos tilcareños.

Escenario “Churqui” Choquevilca, a partir de las 21:00 hs.

Acto VII. Curso Taller

Taller: Origami. El arte del plegado del Papel. Papel Paper Papier. Miguel Ángel Urzagasti

Organiza Museo José Antonio Terry hs: 09:00 a 14:00 y 14:00 a 18:00

Acto VIII Espectáculo Musical

Tipo: Musical. Título: “Gustavo Patiño” Artistas: Gustavo Patiño – Tilcara – Jujuy

Organiza Museo José Antonio Terry Sala de Conferencias: Medardo Pantoja hs 20:00

Sábado 21:

II Encuentro de Copleros Juella 2017

Organiza: Los Paseanderos de Juella

Localidad de Juella a partir de las 11:00 hs.

III Festival Internacional de Teatro en Tilcara

Taller. Teatro Coordinado Rosi Jacomelli (Brasil) Asociación Amigos Tilcara 09 a 11 hs.

Obra: El Titiritero de Banfiled. (Buenos Aires/Argentina) Salón Municipal hs 19:30

“La Última Fiesta” de Leandro Mark y Nicolás Silbert. Con Nicolás Vásquez.

Espacio INCAA CApEC. hs. 11:00

“Camino a la Paz” de Francisco Varone. Con Rodrigo de la Serna y Ernesto Suarez

Espacio INCAA CApEC. hs. 17:00

Gran Festival Folclórico 60 Aniversario Enero Tilcareño. Actuación de Canto 4, Tomas

Lipan, Tukuta Gordillo. Capi Nieva. Silvia Iriondo. José Simón. Grupo Andino. Los

Chacras, Sabrosos Biltes. Otros músicosTilcareños y Jujeños.

Campo Deportivo Pueblo Nuevo Ruta 9 y Colectora este. 21:00 hs.

Acto IX Exposición: Carácter: Temporaria

Título: “Pintura y Objetos” Tipo: pintura, Arte Contemporáneo Autor: Mariano Kunam

Organiza Museo José Antonio Terry hs. 19:30

Acto X Exposición: Carácter: Temporaria – Retrospectiva

Título “Homenaje a Pedro Molina, Gran Maestro Riojano” Pinturas y Grabado: Pedro

Molina

Organiza Museo José Antonio Terry hs: 19:30

Domingo 22:

Gran Festejo Aniversario Asociación Amigos de Tilcara – visita de la Delegación Cultural

de la Municipalidad de La Quiaca

Actividad Multicultural: Teatro, Poseía, Pintura, Música y Danzas

Calle Sorpresa desde 16:00

V Encuentro Multi-temático de Danzas “Fortaleciendo Lazos”

Organiza: Fraternidad Danza Pasión

Tinglado Municipal, 17:00 hs.

III Festival Internacional de Teatro en Tilcara

Obra: La Margarita. (Tucumán/Argentina) Salón Municipal hs. 19:30

Lunes 23:

Festival Solidario con Enfloramiento de llamas

Espectáculo Musical.

Organiza: Pucara de Tilcara desde las 10:00 hs

III Festival Internacional de Teatro en Tilcara

Obra: Nazario el Gurí del Monte. (Córdoba/Argentina)

Acto Clausura Salón Municipal hs. 19:30

Miércoles 25:

Espectáculo “Circo de Marionetas”

Grupo “El Teatrino Vagamundos”

Plaza del Arte. 18:00 hs.

Homenaje a los Artistas Populares Rodolfo Altamirando – Valerio Ugarte

Trayectoria cultural del Patrimonio Intangible.

Organiza: Comparsa Los Caprichosos Centro Cultural hs 20.

Teatro: “La Noche que Velaron a Lavalle”

Grupo de Teatro MOJUTI

Lavalle esquina Rivadavia. 21:00 hs.

Jueves 26:

Espectáculo “Circo de Marionetas”

Grupo “El Teatrino Vagamundos”

Plaza del Arte. 18:00 hs.

“El 5 de Talleres” de Adrian Biniez con Esteban Lamothe

Espacio INCAA CApEC. hs. 18:00

“La Tierra Roja” de Diego Martínez Vignatti con Geert Van Rampelberg y Jorge Aranda

Espacio INCAA CApEC. hs. 20:30

Presentación de Libro Humahuaca Relicario bordado de recuerdos

Compiladoras: Dra. Mónica Montenegro y Lic. María Elisa Aparicio

Secretaría de Culturas, Calle Belgrano 360, 19:00 hs

Noche Folclórica visita delegación cultural de Municipalidad de San Salvador de Jujuy.

Músicos tilcareños.

Escenario “Churqui” Choquevilca, a partir de las 21:00 hs.

Viernes 27

44 Aniversario del Museo Soto Avendaño

Actividades diversas

Organiza: Museo Soto Avendaño, hs. 13:00

Espectáculo “Circo de Marionetas”

Grupo “El Teatrino Vagamundos”

Plaza del Arte. 18:00 hs.

“Nañitos” Presentación de CD. Tukuta Gordillo – Tomás Lipan.

CD hecho en Tilcara. Salón Municipal. 19:00 hs.

Recital de El Hada Verde. Canciones y música Latinoamericana

Espacio Cultural del Centro Andino para la Educación y la Cultura (CApEC) hs. 21:00

Sala Barbarita Cruz.

Festival de la Charagua (bulbo utilizado para el lavado de los cabellos en tiempos pasados).

Músicos tilcareños: Dúo Tilcara, Grupo Chalas, Pucho Loco y la Nueva Esencia.

Escenario Germán Walter “Churqui” Choquevilca. 21:00 hs.

Acto XI Conferencias/Mesas Redondas/Paneles:

Tema: “Nuestra Historia Indígena” “La Masacre de Napalpi” y “El Pueblo

Comechingon”

Disertante: Historiador Qom Juan Chico (Chaco) y Investigadora indígena Mariela Tulián.

Organiza Museo José Antonio Terry hs: 19:30 Sala Conferencias: Medardo Pantoja

Sábado 28

Feria Gastronómica Andina y de productos Artesanales Tilcareños

Desfile de modas

Participan Instituto Desarrollo Indígena. Talleres Libres de Artes y Artesanías Tilcara.

Plaza Central desde 10:00 hs.

Gran Campeonato de la Pedrada y Pesca de la Yusca.

En Río Grande

Organiza: CPP “Carmen Rivero” hs. 10:00

“Permitidos” de Ariel Winograd con Lali Espósito y Martín Piroyansky

Espacio INCAA CApEC. hs. 11:00

“El Jugador”. de Dan Gueller con Pablo Rago y Alejandro Awada.

Espacio INCAA CApEC. hs. 17:00

Raul Tolaba presenta Hornocal (músicos y música inédita de la quebrada)

Espacio Cultural del Centro Andino para la Educación y la Cultura (CApEC) hs. 20:30

Sala Barbarita Cruz.

Gran Festival Folclórico 60 Aniversario Enero Tilcareño. Actuación de Los Huayras,

Tomas Lipan. Gustavo Patiño. Micaela Chauque. Claudio Sosa. Walter Abalos. Los de

Merlo. Marita de Humahuaca. Otros músicosTilcareños y Jujeños.

Campo Deportivo Pueblo Nuevo Ruta 9 y Colectora este. 21:00 hs.

Domingo 29:

Espectáculo “Circo de Marionetas”

Grupo “El Teatrino Vagamundos”

Plaza del Arte. 18:00 hs.

Taller de Canto con caja por Maryta de Humahuaca. Hs 15:00 CApEC

Concierto de Maryta de Humahuaca con invitados

Espacio Cultural del Centro Andino para la Educación y la Cultura (CApEC) hs. 21:00

Sala Barbarita Cruz

Homenaje al Coya Mercado

Músico y Poeta Jujeño.

Salón Municipal. 19:00hs.

Teatro “Algún día hay ser mía”

Espectáculo cultural baile, recitación y canto.

Grupo de Teatro Cerro Negro.

Salón Municipal hs. 21:00

Martes 31:

Acto Protocolar Clausura del Enero Tilcareño 2017

Plaza Central hs. 10:00

ÁREA DEPORTES

ACTIVIDAD COLONIA DE VACACIONES “Por la sonrisa de un niño”

Lunes 09, hs 08:00 a 12:00: Periodo de adaptación en Comedor Nutricional.

Martes 10, hs 08:00 a 12:00: Periodo de adaptación en Comedor Nutricional.

Miércoles 11, hs 08:00 a 12:00: Salida alrededor del pueblo. Concentración Comedor

Nutricional.

Jueves 12, hs 08:00 a 12:00: Actividades recreativas. Concentración Comedor

Nutricional.

Viernes 13, hs 08:00 a 12:00: Taller de Títeres. Concentración Comedor Nutricional.

Lunes 16, hs 08:00 a 12:00: Actividades recreativas. Concentración Comedor

Nutricional.

Martes 17, hs 08:00 a 12:00: Pileta. Concentración Comedor Nutricional.

Miércoles 18, hs 08:00 a 12:00: Actividades recreativas. Concentración Comedor

Nutricional.

Jueves 19, hs 08:00 a 12:00: Pileta. Concentración Comedor Nutricional.

Viernes 20, hs 08:00 a 12:00: Taller de Dibujo. Concentración Comedor Nutricional.

Lunes 23, hs 08:00 a 12:00: Actividades recreativas. Concentración Comedor

Nutricional.

Martes 24, hs 08:00 a 12:00: Pileta. Concentración Comedor Nutricional.

Miércoles 25, hs 08:00 a 12:00: Bicicleteada. Concentración Comedor Nutricional.

Jueves 26, hs 08:00 a 12:00: Actividades Recreativas. Concentración Comedor

Nutricional.

Viernes 27, hs 08:00 a 12:00: Finalización. Concentración Comedor Nutricional.

ACTIVIDAD OLIMPIADAS “Si a la Vida”

Lunes 09, hs. 15:30 a 23: Presentación de los equipos de futbol 5. Tinglado Municipal.

Martes 10, hs. 15:30 a 23: Futbol 5. Tinglado Municipal.

Miércoles 11, hs. 15:30 a 23: Futbol 5. Tinglado Municipal.

Jueves 12, hs. 15:30 a 23: Juegos de Mesa. Tinglado Municipal.

Viernes 13, hs. 15:30 a 23: Handball. Tinglado Municipal.

Lunes 16, hs. 16:00 a 23: Handball. Tinglado Municipal.

Martes 17, hs. 16:00 a 23: Handball. Tinglado Municipal.

Miércoles 18, hs. 16:00 a 23: Trail a la Garganta del Diablo.

Jueves 19, hs. 16:00 a 23: Voley. Tinglado Municipal.

Viernes 20, hs. 16:00 a 23: Voley. Tinglado Municipal.

Lunes 23, hs. 16:00 a 23: Voley. Tinglado Municipal.

Martes 24, hs. 16:00 a 23: Juegos Recreativos. Tinglado Municipal.

Miércoles 25, hs. 16:00 a 23: Basquet. Tinglado Municipal.

Jueves 26, hs. 16:00 a 23: Basquet. Tinglado Municipal.

Viernes 27, hs. 16:00 a 23: Treeking a las Cuevas del Wayra.

ACTIVIDADES ESPECIALES

Sábado 07: Campeonato de Futbol 11. “Copa de Verano”.

Domingo 08: Campeonato Provincial de Ajedrez.

Domingo 22: Maratón Provincial “Patrimonio de la Humanidad” Concentración Plaza

Central.

Domingo 12/02: Seven de Rugby abierto. Concentración Laguna de los Patos.

Domingo 19/02: Duatlon de Montaña. Concentración Plaza Central.

Comentarios

comentarios