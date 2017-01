El Ministerio de Desarrollo Humano, en conjunto con el Ministerio de Turismo y Cultura, lanzó la colonia deportiva y cultural para niños y niñas afectados por el alud de Volcán. La colonia cuenta con aproximadamente 100 niños y niñas desde los 2 hasta los 14 años de edad y tiene por objetivo el resguardo de los mismos y que los padres puedan avocarse a la restructuración de sus casa.

Al respectó, la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Ana Rodríguez, expresó que “hace dos semanas venimos trabajando con un circuito interdisciplinario y hemos comenzado a acordar y a abordar un diagnostico de las actividades recreativas, de la administración de tiempo libre y de las necesidades de expresión de niños, niñas y adolescentes que sufrieron el aluvión de volcán, trabajamos durante este tiempo con un equipo que está compuesto por una trabajadora social, un psicólogo, un profesor de educación física y con un equipo especial de la Dirección de Derechos Culturales”.

Resaltó que “se trabajó con la expresión de los sentimientos, angustias y necesidades que niños, niñas y adolescentes que estaban en Volcán necesitaban expresar, con esto hemos organizado a partir de allí una colonia activa, participativa, cultural y deportiva, para esto hemos conseguido y encontrado gente que a través del voluntariado (artistas independientes, gente de teatro, profesores de educación física de la provincia) se han unido a este grupo y con todos ellos se organizó esta colonia”.

Rodríguez también enfatizó que “esto ha sido un proceso y una sistematización que es necesaria , una organización que consideramos que es mucho más fructífera para que niños y niñas estén reguardados, no solamente porque van a tener una actividad especifica que van a poder empezar a trabajar deporte y cultura, sino porque cuando se sufre una catástrofe, una situación de vulneración de este tipo se necesita comenzar a trabajar su cotidianeidad a través de la estructuración del tiempo libre como hoy nos estamos proponiendo nosotros”.

Por su parte, Analía Franco, secretaria de Deporte, dijo que “ya partió el primer equipo de trabajo hacia Volcán para dar inicio a esta colonia” y añadió que “los chicos y las chicas se encuentran en la casa de la señora Ana Bárcena y el gobierno ha solventado esta necesidad que se ha pedido, ya que si no los chicos estaban empezando a viajar con sus padres al pueblo y el mismo está con demasiadas enfermedades latentes en el aire”. “La idea es que mientras los padres puedan hacer sus actividades para recuperar sus casas, los chicos sean contenidos a través de actividades deportivas y culturales”, completó.

Dijo que “los chicos están un poco más equilibrados, debido a que ya se pueden separar de sus papás y mamás, los primeros días no se podían hacer estas actividades porque no estaban las condiciones” y agregó que “hay Estado presente y respaldado por el voluntariado”. “Hay cabezas y líderes, coordinadores a los cuales se van a tener que remitir los voluntarios y hablar con ellos y seguir ordenes de esta gente, porque si no eran todos esfuerzos aislados y es lo que queremos evitar, pretendemos darle forma y orden a todo esto, por ahora vamos a estar con 15 días de colonia, las haremos mientras la necesidad sea imperiosa en el lugar”, sostuvo.

Finalmente, Rebeca Chambi, directora de Derechos Culturales, señaló que “venimos trabajando como procesar el duelo, el trauma, la pérdida, no solo con niños, sino también las mamas y papas, a través de distintas expresiones artísticas, de la recreación y del arte, siempre estamos sujetos a modificar la intervención según la realidad y la situación que el diagnostico nos vaya determinando, en este caso hemos coordinado el fin de semana modificar la intervención”.

“Estamos con lo que es la colonia cultural y deportiva, vamos a tener distintas obras artísticas adaptadas a la edad de los niños, obras de teatros, cine móvil, pintadas infantiles, distintos espectáculos musicales, payasos, y así vamos a ir trabajando distintas expresiones artísticas con los niños y niñas; y teatralizaciones improvisadas a partir de lo que han vivido los chicos, siempre pensando cómo pueden analizar y expresar lo que vivieron”, apuntó.

Comentarios

comentarios