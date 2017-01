El próximo viernes 27 de enero, el cantautor Pucho Gonzalez presentara en el Centro Cultural Coquena de nuestra ciudad, el espectáculo denominado “Intento de Sabina y algo más” donde interpretara desde su estilo las canciones del español Joaquín Sabina y algunas otras de compositores argentinos del rock y otros estilos.

Para esta ocasión estará acompañado por Emilio González en percusión y Luis Escalera en bajo.

La cita es entonces para el viernes 27 de enero, a horas 22, en el Centro Cultural Coquena que está ubicado en la interseccción de las calles Güemes y Otero.

Sobre el espectáculo

Dijo Pucho: “El espectáculo se llama intento de Sabina, porque no voy a hacer covers de su música, que sería un verdadero tributo, sino voy a interpretar sus canciones con mi estilo.

La idea surge de un poco por la demanda de la gente, que como en el espectáculo solista mío, siempre canto algo de Sabina, entonces de ahí la gente me decía porque no haces un espectáculo todo de Sabina, por eso esta idea surge de responder esa demanda.

Así que los que vengan a vernos se van a encontrar con las canciones de Joaquín Sabina, un compositor que me gusta mucho por como plantea la poesía, contando historias en cada una de sus canciones y además podrán escuchar algunas otras canciones de mi repertorio…

