Casa de las Letras, dependiente de la Secretaría de Cultura de la Provincia de Jujuy, informó que durante los meses de febrero y marzo de 2017 se desarrollará la primera actividad de 2017 denominada “Taller Literario para Principiantes”, que estará a cargo de la prestigiosa escritora Elena Bossi y cuenta con resolución de la Secretaría de Cultura de la Provincia de Jujuy.

Acerca del Taller, informaron que el mismo está destinado a interesados mayores de 18 años de toda la provincia, con o sin conocimiento literario. Y se desarrollará los días jueves 2, 9, 16 y 23 de febrero y jueves 2, 9, 16 y 23 de marzo de 2017, en horario de 19,00 a 21,00 hs., en la sede de calle Belgrano 1327 de S.S. de Jujuy, con un cupo limitado de hasta 10 (diez) alumnos.

Desde Casa de las Letras aclararon que para poder realizar la inscripción, los alumnos deberán estar previamente pre inscriptos. La etapa de pre inscripciones está prevista para los días lunes 30 y martes 31 de enero, y miércoles 1 de febrero de 2017, en horario de 9,00 a 13,00 hs. en la Casa de las Letras. En caso de que los alumnos pre inscriptos superasen el cupo, se solicitará un texto literario de una carilla -como máximo- durante los días de pre inscripción para la selección definitiva hasta completar el cupo.

Acerca de la relevancia de un espacio para la formación de escritores, desde la organización destacan que: “muchas personas desean escribir pero no encuentran el rumbo y están bloqueados, un taller ofrece la posibilidad de adquirir las bases para realizar la tarea deseada, hallar la motivación, recibir el aliento e iniciarse en la práctica”.

El Taller tiene entre sus principales objetivos alentar la escritura, la experimentación del juego creativo, desarrollar el talento a través de la práctica, como así también ofrecer una base teórica inicial, promover rutinas de trabajo y proporcionar lecturas que permitan descubrir autores y estilos.

Entre sus contenidos el programa ofrece los siguientes ejes a desarrollar: El oficio de escribir. El placer; Los géneros literarios. Narrativa, lírica y drama; La narrativa y sus especies; El punto de vista: voz y mirada. Relación entre personaje y narrador. Autor y lector, narrador y narratario. Narrador en primera, segunda y tercera persona. Narrador intradiegético y extradiegético; Tipos de ejercicio para motivar la escritura; Escuchar y comentar: introducción al análisis en la puesta en común. Cada jueves se escribe y se realiza una puesta en común con la lectura de las producciones.

Finalmente destacaron la particularidad de que el Taller puede ser cursado en el mes de febrero o en el mes de marzo, o en ambos meses continuado. Tendrá un costo por alumno de $800,00 (ochocientos pesos) por mes, con un descuento abonando en febrero de $1.500,00 (mil quinientos pesos) por los dos meses. Cuenta con resolución de la Secretaría de Cultura de Jujuy y se emitirán certificados.

SOBRE ELENA BOSSI

Nació en Buenos Aires y reside en Jujuy desde la década del `80. Es Doctora en Letras y autora de numerosas obras literarias. Entre sus publicaciones se encuentran la novela “Nino cae” (Ed. Lamás Médula, Bs. As., 2016), “Otro lugar” (Ed. Lamás Médula, Bs. As., 2016), la obra teatral “En los brazos de Alfedo Alcón“ (en Antología de obras ganadoras de Fiestas Provinciales 2006/2011, INT, 2012), “Seres mágicos” (mitos argentinos) (Ed. El Copista, Córdoba, 2007), “Un dinosaurio chiquito” (en colaboración con Jorge Accame) (Alfaguara, Bs. As., 2006), “Un castillo enorme” (en colaboración con Jorge Accame) (Ed. Alfaguara, Bs. As., 2006) y “La leyenda del cóndor” (Sudamericana, Bs. As., 2005). Como autora teatral, sus obras fueron llevadas a escena en distintos escenarios provinciales, nacionales e internacionales. En el ámbito académico, es docente full time e investigadora en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy, donde dirige proyectos de investigación en el ámbito nacional e internacional desde 1998.

