La cuarta edición del evento socio cultural y solidario PEFUME DE CARNAVAL “Bombuchada Caprichosa”, se realizará el miércoles 22 de febrero a hs 20 en la plaza Hipólito Yrigoyen del barrio Ciudad de Nieva. Este año y en el marco de la celebración, por la mañana del mismo día, a hs 10.00, los artistas visuales de Jujuy, serán recibidos por autoridades del gobierno provincial en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno.

La familia, artistas visuales y musicales e invitados especiales hacen de Perfume de Carnaval “Bombuchada Caprichosa” un espectáculo de arte, color y música; una celebraciónsocio cultural con identidad propia, estética original y un fin solidario. Se trata de un evento en donde el público presente arroja bombuchas, llenas de pintura, sobre paneles fijos apuntalados uno al lado de otro. Luego de esta acción, los artistas recrean a través de las figuras y color concluyendo en una obra de arte que adquiere un valor social.

Esta interacción, previa al “Jueves de comadres”, revaloriza el respeto y vivencias de Jujuy en Carnaval. Los artistas invitados para esta edición son: Brígido Abán (Jujuy); Patricia Abán (Jujuy), Julio José Alberto (Bs. As.); Martín Alemán (Jujuy); Juan Aliaga( Jujuy),Ernestina María Anchorena (Bs. As.); Nicolás Anún (Jujuy); Andrea Campos (Jujuy); Facundo Cañazares (Jujuy);Miguel Ángel Castro (Jujuy), Froilán Colque (Jujuy); Alejandro Condorí (Jujuy); Mirta Contreras (Jujuy), Diego Costas (Jujuy); Paula Cruz (Jujuy); Desire De Ridder (Bs. As); Juan Carlos Entrocassi (Jujuy); Cecilia Espinoza (Jujuy), Miski Esquivel (Jujuy); Haro Galli (Jujuy); Félix González (Jujuy); Marcos Jurado (Jujuy); Alejandro López (Jujuy); Antonio Mamaní (Bs.As.);Silvia Maza (Jujuy), Darío Medina (Jujuy); Carlos Muslera (Bs. As.); Viviana Palestini (San Luis); Pascale Paulin (Canadá); Gisela Quillay (Bs. As.); Analicia Ramos (Jujuy) Juan Ramirez (Jujuy); Mario Saravia (Jujuy); Melina Sosa (Jujuy); Juan Manuel Taritolay (Jujuy); Lorenzo Toro (Jujuy); Walter Valdiviezo (Jujuy); Susana Viale (Bs. As.) y Elizabet Zapata (Jujuy).

Este proceso creativo, el diálogo y el encuentro de artistas, iniciativa que por cuarto año consecutivo concreta el artista plástico local Ariel Cortéz, estarán musicalizados en vivo por “José Simón”, “Fava Kingard”, “La Cantada” y la Orquesta “Libertad”, banda estable de la comparsa “Los Caprichosos” de Tilcara. Las instituciones beneficiadas de esta edición serán: Centro Cultural Los Caprichosos (para quienes también solicitan que el publico lleve útiles y elementos escolares); Fundación Manos Abiertas (Para personas en situación de calle); Hogar San Antonio; Colonia de Vacaciones por los niños de Volcán y Fundación Gimnasio Ayzengim.

Ese mismo día, miércoles 22, pero a hs 10 de la mañana y en el marco de “PERFUME DE CARNAVAL”, bajo la consigna “CENTRO Y PERIFERIA. Cuál es nuestro reto actual”, los artistas visuales de Jujuy, serán recibidos por autoridades del gobierno provincial en el Salón Blanco de Casa de Gobierno. La moderación de la charla estará a cargo de los reconocidos artistas visuales Juan Carlos Entrocassi y Sergio Zago.

En referencia al encuentro con representantes del sector público, Sergio Zago expresó que la consigna hace referencia a cómo ve cada uno de los artistas esta situación actual, ”CENTRO Y PERIFERIA”. Esta convocatoria ya se hizo a nivel nacional; eventos que inician con pequeñas acciones como este que se vino organizando en Ciudad de Nieva. Estas acciones desarrollan un diálogo, que nunca hay que perderlo. Con este diálogo el ser humano desarrolla e intercomunica experiencias, premisas, proyectos y acciones que después pueden mejorar una iniciativa que se inicia casi en forma individual y en este caso como artista” expresó Sergio Zago.

“Las artes plásticas tienen una visión particular, una acción particular y también una modificación en el tiempo muy particular. Sobre este tipo de premisas vamos a tratar de dialogar en un lapso muy corto de tiempo pero de algo que puede resultar muy extenso. Vamos a ver si lo logramos”.

“Jujuy tuvo momentos muy particulares en lo cultural, la producción de la revista literaria “Tarja” fue un período cultural muy especial y esto es cíclico, en algún momento vuelve. Hay que seguir todas las acciones que se puedan. Lo mismo cuando se dio lo de Calilegua, otro proyecto que alcanzo una cúspide. Siempre hay que apoyar estas acciones culturales porque nadie puede saber cuál es el futuro real y eso es lo que estamos haciendo ahora, apoyar a este proyecto cultural” finalizó Sergio Zago.

Para culminar, los organizadores del evento convocaron a todos los jujeños y visitantes a ser parte del encuentro y agradecieron a los representantes del sector público y privado por su valioso aporte.

