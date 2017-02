Casa de las Letras, dependiente de la Secretaría de Cultura de la Provincia de Jujuy, invita a la comunidad a participar de la actividad denominada “Taller de exploración, creación de imágenes y juegos literarios” a cargo de la artista Luciana Zarzoso, que se realizará el día martes 14 de febrero de 17.30 a 20.00 hs. en el espacio cultural sito en Belgrano Nº 1327 de S.S. de Jujuy.

La propuesta, destinada a todo público con entrada gratuita, aborda desde lo lúdico la creación de imágenes a través de lecturas, proyecciones y juegos literarios. Estará a cargo de la artista Luciana Zarzoso, como actividad complementaria a la Muestra de Ilustraciones de la misma autora “La Niña-Oso y los caminos recorridos” que tiene lugar en Casa de las Letras. Durante el desarrollo de la actividad se exhibirán para la venta las ilustraciones de la artista y se sortearán algunas de ellas entre los participantes.

La muestra consiste en un recorrido por las ilustraciones originales del libro “La Niña- Oso y el árbol imposible”, obra premiada el Concurso de Literatura Infantil y Juvenil “José Murillo” de los Certámenes Literarios “Jujuy le han puesto de Nombre”, organizado por la Secretaría de Cultura de la Provincia de Jujuy en 2013.

“(…) tenía que destapar ese árbol, arrancar los yuyos, desenredar el enredo que se me enredaba en mis pies y mi panza y mis cachetes rojos y me dibujaban en la cara un garabato que era mi garabato y que me hacía empezar a sentir que efectivamente ese árbol era mi garabato, que garabateaba mi voz chiquita mintiendo:”¡espérenme ahí subo!”, mentira que había garabateado tanto… (…)” Fragmentos de La Niña-Oso y el árbol imposible (Zarzoso, 2013)

Tanto la muestra como el taller, proponen una invitación a conocer y profundizar en el proceso de producción de un libro ilustrado y la creación de historias dibujadas, a través de bocetos, materiales utilizados por la autora y un particular modo de incluir a lectores del libro, que es la exhibición de los dibujos y relatos creados ellos. Modalidad que la autora estimula en cada una de las muestras que realiza y en la cual, pueden participar todo los interesados, leyendo el libro y llevando su dibujo o relato cuando visiten la muestra.

Luciana Zarzoso, centra su trabajo en la ilustración entendiéndola como un modo de narrar, de crear relatos conjugando el dibujo y la escritura. La “La Niña-Oso y el árbol imposible” es su primer libro Ilustrado, además publicó textos e ilustraciones en antologías, revistas culturales y publicaciones independientes. y actualmente es miembro de la Asociación Argentina de Dibujantes, participando en jornadas profesionales, showroom y Catálogos de Ilustradores en la 41º y 42º Feria internacional del Libro de Buenos Aires. En 2016 realizó muestras propias y colectivas en Córdoba, Mendoza, Neuquén, Rio Negro y Chubut.

La muestra podrá visitarse hasta el 28 de febrero, de lunes a viernes en horario de 8,30 a 13,00 y de 17,00 a 20,00 hs. en Belgrano 1327 de S.S. de Jujuy.

