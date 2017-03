En el Día Internacional de la Mujer

Ediles homenajearon a mujeres jujeñas destacadas

En la primera Sesión Especial del presente período legislativo, el Concejo Deliberante homenajeó a diferentes mujeres jujeñas con la entrega de la estatuilla “Lola Mora”. Mujeres que con su destacada labor social, ciudadana y solidaria, hacen un gran aporte a la calidad de vida en nuestra ciudad.

Previo a la entrega de las estatuillas, la concejal radical Marta Russo Arriola solicitó un minuto de silencio en reconocimiento a las mujeres que ya no están físicamente entre nosotros. Luego, concejales de cada bloque hicieron uso de la palabra destacando la labor cotidiana de las mujeres de nuestra provincia y el país. La sesión también sirvió para que los concejales le entregaran un presente a las concejales Marta Russo Arriola y Mirian Burgos, por cumplir años.

Una vez finalizada la sesión, el Presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar, afirmó que “fue una sesión muy emocionante, con mujeres de distintas ideologías, distintas formaciones, cada una trabajando en su ámbito por la sociedad, la solidaridad y el bien común. Fue muy importante la sesión, destacando el trabajo de estas mujeres, demostrando que hay que seguir luchando por la paridad de género, la igualdad y el no ejercicio de la violencia hacia la mujer”.

Asimismo, agregó que “estas instancias en el Concejo Deliberante permiten reflexionar y sacar conclusiones. Este cuerpo viene trabajando hace muchos años sobre esta temática, emitiendo importantes dispositivos normativos que salieron de estas instancias, como por ejemplo la creación del Consejo de la Mujer en el ámbito municipal, que asesora al Ejecutivo y al Legislativo en la problemática de género, el programa de Protección de la Mujer, también la ordenanza que permite la licencia extendida de 180 días para las madres municipales, la prohibición de los cabarets, etc. Siempre luego de estos debates hay frutos y la idea es seguir trabajando siempre en este sentido”.

Por su parte, la concejal Marta Russo Arriola, remarcó que “quisimos reconocer y homenajear a estas 10 mujeres por su lucha y trayectoria, fue muy emotivo porque cada una relató el trabajo que hizo a lo largo del tiempo. También nos acordamos de aquellas mujeres que fueron parte de la reconstrucción de la patria y que marcaron con su lucha el camino a seguir. Se conquistaron muchos derechos a lo largo del tiempo, pero todavía falta mucho por recorrer y las mujeres nunca van a bajar los brazos en su lucha”.

A su turno, Norma Beatriz Issa, homenajeada en la sesión, destacó que “no se trabaja pensando en los premios y reconocimientos, se trabaja porque en algún momento de la vida nos damos cuenta que tenemos que ser solidarios y la sociedad requiere de algunas de nuestras acciones. Yo he tenido la posibilidad de estudiar, trabajar y tener condiciones, y debo devolver a la sociedad a lo que a mí se me ha dado. Me llena de honor estar al lado y haber sido reconocida junta a otras nueve mujeres de distintos ámbitos y con diferentes historias de lucha”.

También Ana María Jorge, quien ante la prensa enfatizó que “ha sido una lucha muy larga y gracias a mi trabajo como legisladora pudimos lograr varias leyes para las mujeres, como la reconstrucción mamaria, la Ley de Donación de Sangre, la Ley de Discapacidad y muchísimos logros más. Aparte, conseguimos trabajar en todo lo que es violencia de género y familiar en la Dirección de la Mujer y la Juventud. Pusimos en discusión y tratamos la sexualidad y planificación responsable, leyes y logros que cuestan mucho, pero que con consenso, enseñanza, tenacidad y lucha se pudo lograr”.

La sesión se concretó esta mañana en el Centro Cultural “Héctor Tizón” y fue presidida por el presidente de la institución, Lisandro Aguiar, acompañado de los concejales José Luis Sánchez, Marta Russo Arriola, Patricia Moya, Mirian Burgos, Estela Flores, Federico Noro, Miguel Morales y Facundo Figueroa Caballero. Contó con el acompañamiento de amistades y familiares de las mujeres reconocidas. También estuvieron presentes el Presidente del Instituto Belgraniano, Joaquín Carrillo, las diputadas provinciales Mari Ferrin y Victoria Murillo, funcionarios municipales.

ACERCA DE LAS MUJERES HOMENAJEADAS

Ana María Díaz de Bravo

Dirigente vecinalista del barrio San José. Con gran trayectoria en la ejecución de proyectos para la mejora de las condiciones de vida de un sector desarrollado gracias al esfuerzo de los vecinos del lugar. Colaboró con el ordenamiento territorial, relleno de un zanjón y posterior concreción de un espacio verde para el disfrute de los vecinos. Su esfuerzo también sirvió para la construcción de una capilla. Enarboló con su labor la bandera del vecinalismo como instrumento para estrechar vínculos solidarios para el desarrollo comunitario.

Delia Graciela del Castillo de Aramayo

Fue profesora de Biología, Directora y Educadora Ambiental. Creo la Embajada de Preservación y Conservación del Ambiente, incorporada posteriormente al Ministerio de Educación. Fundó el Concejo Deliberante Estudiantil de San Salvador de Jujuy, que este año cumple 25 años de ininterrumpida labor.

Socia fundadora de la Fundación “A.V.E.S.” Ambiente Vida Educación Sustentabilidad. Entre sus publicaciones se destacan: “La visión interdisciplinaria del ambiente” y el “Libro sobre problemática ambiental de la provincia de Jujuy”. Es la primera Embajadora de la Paz de nuestra ciudad.

Norma Beatriz Issa

Abogada por la Universidad Nacional de Tucumán. Jueza de la Cámara Civil y Comercial de la Provincia de Jujuy e incansable trabajadora con gente con capacidades diferentes. También se desempeñó como:

Asesora de la Universidad Nacional de Salta, Asesora de la Dirección de Personal de la Provincia de Jujuy. Defensora de Menores de la Provincia. Miembro de la 1ra Comisión Nacional de Magistrados y Funcionarios de la Justicia del Menor. Es miembro del Tribunal evaluador para la designación de Jueces de la Provincia. Recibió distinción de Honor de La Cámara de Diputados de la Nación, entre otras distinciones.

Lucrecia Cristina Campos

Abogada por la Universidad Nacional de Córdoba. Fue Tesorera del Colegio de Abogados de Jujuy. Miembro fundadora de la Asociación de Mujeres Políticas. Profesora de Derecho Usal y Práctica Forense; Derecho Administrativo y Legislación; Derecho Comercial e Instrucción Cívica, en las Escuelas Comerciales de Nivel Medio “Miguel Grau” y “Eusebio Ibarra”. También recibió la distinción por el Día de la Mujer, otorgada por el Colegio de Abogados de Jujuy.

Flavia Esperanza Santesso

Es Licenciada en Museología y Profesora Superior de Teoría y Solfeo. También es Profesora de Piano. Se desempeñó como Profesora de Historia en el Colegio Armada Argentina de la Mendieta. Profesora de Cultura Musical en el Instituto Humanitas, también es profesora particular de música.

Tiene trabajos publicados en el periódico Literario y Cultural “El Mercurio” de la provincia de Buenos Aires sobre: La Quebrada de Humahuaca, Museos Regionales, Virgen de Río Blanco y Paypaya. Fue creadora del Museo Arqueológico Provincial y de la Semana de los Museos.

Yolanda Neirot

Mujer fuerte y valiente que desde el año 1998 brinda una importante tarea social en su barrio 820 Viviendas, a través de la ONG Asociación Civil “Estrella Azul”, la cual preside. Tiene innumerables actividades realizadas, capacitaciones, cursos, talleres, exposiciones y festivales. En el año 2000 presidió en Centro Vecinal “General Belgrano”, logrando la participación masiva de los vecinos del sector. En el año 2016 volvió a presidir el mencionado Centro Vecinal.

Laura Sánchez

Es Licenciada en Relaciones Internacionales. Presidenta de la fundación Tinku, donde trabaja atendiendo tres ejes: Educación, Medio Ambiente y Trabajo. Es asesora del Concejo Deliberante y del Ministerio de Gobierno de la Provincia. Realizó trabajos para Radio Nacional, Radio Eco, y Canal 4.

Rosa Dina Bazán

Nació en la ciudad de Abra Pampa. A los pocos años se trasladó junto a su madre y sus hermanos a La Quiaca. Años más tarde empezó a militar en las filas del peronismo, pero vencida por la desaparición física de su hermano Avelino Bazán, su búsqueda se redirigió hacia la protección de sus hijos.

Retomó su militancia en la búsqueda de justicia para su hermano y desde allí no faltó a ninguna audiencia. Reconocida en el ámbito de los Derechos Humanos, como una incansable luchadora. Es un ejemplo para muchos militantes jóvenes que abrazan el compromiso en defensa de la Memoria, Verdad y Justicia.

Gladys Cecilia Sivila

Se recibió de maestra en la ciudad de Salta. Trabajó en la Escuela Hipólito Irigoyen de la Ciudad de La Quiaca. Por concurso accede al cargo de Directora de la Escuela Provincial “General Manuel Belgrano”.

Comenzó una gran labor con la ONG “Juanita Moro”, donde promueve los programas de intercambio con Cuba. El programa “Yo sí puedo” de alfabetización y el intercambio de jóvenes para acceder a la carrera de medicina y otras carreras de la Universidad de Cuba.

Fue una de las impulsoras y creadoras de la Escuela Municipal “Marina Vilte”, durante el primer mandato de Hugo Cid Conde. El Intendente Raúl Jorge la distinguió con el cargo de Directora de Educación Municipal.

Ana María Jorge

Médica egresada de la Universidad Nacional de Córdoba. Se desempeñó como médica en el Hospital “Oscar Orías” del departamento Ledesma. Allí creo la Unidad de Autismo.

Fue médica clínica en el Policlínico de Altos Hornos Zapla y médica de emergencias de SAE. Estuvo al frente de la Dirección de la Mujer y la Juventud de la Municipalidad de la Capital. Se desempeñó como organizadora y disertante del Primer Encuentro Municipal de Mujeres. Organizó de la campaña contra el cólera en el municipio. Creó 64 talleres de capacitación laboral para la mujer y la juventud. El Gobernador Gerardo Morales la nombró Vicepresidenta del Instituto de Seguros de Jujuy.

Por razones de salud las únicas ausentes en la sesión fueron Lucrecia Campos, quien envió un escrito a los presentes y su premio será entregado personalmente por el concejal Facundo Figueroa Caballero, mientras que tampoco pudo asistir Gladis Cecilia Sivila, recibiendo la distinción su hija.

