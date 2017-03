Con la finalidad de revalorizar la labor del artesano, en concordancia con la Ley N° 5122/99 “De Preservación, Promoción y Desarrollo de Artesanías Jujeñas”, se viene trabajando arduamente desde la Dirección Provincial de Patrimonio de la Secretaría de Cultura. En ese marco, se concretó recientemente la celebración de Día Internacional del Artesano, donde se realizó la entrega de menciones y medallas de plata.

Al respecto, el titular de Patrimonio, recordó que el 19 de marzo es el Día Internacional del Artesano en honor a San José que tenía como oficio la carpintería y destacó que “se viene trabajando en la revalorización del artesano local, especialmente por ser una provincia fronteriza e ingresan muchos productos de Bolivia, Perú, Ecuador que no son artesanías pero se las vende como tal sobre todo en Quebrada y San Salvador de Jujuy”.

Señalo que “uno de proyectos es revalorizar al artesano y por ende su producto, por eso estamos en camino de aplicar la Ley 5122 y en ese camino otro programa importante es posesionar la artesanía jujeña primero en la Provincia, en la Región y luego en el país ya que hay muchas ferias grandes donde participan revendedores que supuestamente son artesanos y queremos que realmente sea beneficiado el artesano jujeño”.

En relación a la celebración que se concretó recientemente destacó que “tuvo una gran carga emotiva, porque hubo varias categorías tanto a la trayectoria, reconocimiento a los artesanos que fueron premiados en grandes ferias y lo más emotivo fue el reconocimiento a artesanos que fallecieron en estos últimos años”.

Remarcó que “un caso particular fue el reconocimiento a Pedro Sandoval que falleció hace 5 meses, quien trabajo mucho con la Secretaría de Cultura, fue miembro de la Comisión de Fiscalización y formo parte de la elaboración de proyectos. Fue un luchador por los derechos de los artesanos. Su familia participo y fue muy emotivo”. Así también subrayó los reconocimientos a la Sra. De Oscar Mendoza y Orlando “conejo” Vargas.

“Nos parecía que había que rendir homenaje y reconocimiento a estos artesanos y especialmente en su día”, indicó Rodríguez.

Más adelante, ampliando la labor de su dirección, puntualizó que “desde el departamento de Artesanía estamos trabajando con los artesanos en las comisiones de Fiscalización que marca la Ley para la elección de consejeros representantes como así también se elaboró un reglamento para la selección de muestras de artesanías” y aclaró que “hay que hacer una selección de las muestras de cada región y en eso entra la necesidad que está unido a la revalorización y en eso hay mucho cuidado”.

Ponderó a los integrantes de las comisiones de Fiscalización que “tienen experiencia, tienen trayectoria en distintos rubros y pensamos que es parte de este camino de posesionar a la Artesanía jujeña, que no se consigue de un día para el otro, pero estamos en camino” concluyó.

Las distinciones

En el acto que se realizó recientemente, en el museo provincial “Juan Galo Lavalle”, fue encabezado por el Secretario de Cultura, Alejandro Aldana quien estuvo acompañado por el Director Provincial de Patrimonio, Juan Carlos Rodríguez y el responsable de Departamento de Artesanías, Ariel Carlos René Benavidez fueron entregadas los siguientes galardones:

Artesano Destacado: Luisa Yolanda Serrano (filigrana de plata), por haber sido premiada en la 45º Feria de Artesanías del Festival de Cosquín 2017, provincia de Córdoba; a la Trayectoria destinado a los artesanos que tienen una larga trayectoria en sus oficios y ejercen sus saberes y habilidades: Luisa Yolanda Serrano (filigrana de plata), Elva Méndez (cerámica), Ismael Zamora (talla en madera), Isabel Wari (instrumentos musicales), Victor Hoyos (metales), Felix Barconte (textiles), Neli Flores (textiles), Oscar Mendoza (cerámica), Nicolás Tito Flores (cerámica), Mario Sandoval (cerámica); al Compromiso entregado a los artesanos que permanecen activos y movilizados en defensa de los intereses y demandas del sector artesanal de la Provincia de Jujuy: Pablo Valdiviezo (piedra laja) y Cesar Benitez (cuero) y a la Colaboración: para los artesanos que permanentemente participan en las actividades de la Secretaría de Cultura, especialmente en las fiscalizaciones: Raúl Santillán (cuero), Cesar Benítez (cuero), Marcela Mansilla (textiles), Humberto Soto Soto (textiles), Walter Machaca (cuero), Ismael Zamora (madera), Elva Méndez (cerámica).

Además Incentivo a Jóvenes otorgado a Matías Misky Esquibel (madera), José Luís Terceros (cuero), Noemí Juradillo (fibras vegetales).

Las medallas de plata fueron para: Nicanor Serrano: artesano en filigrana, con más de 50 años de trayectoria, y transmisor de los saberes del oficio a sus hijos; Pedro Sandoval: artesano comprometido con las demandas, derechos, intereses y la unión de los Artesanos. Fallecido en octubre de 2016; Juana Soria: compañera del ceramista Oscar Mendoza, promotora del trabajo de su compañero y otros Artesanos. Fallecida recientemente en febrero de 2017 y Orlando “Conejo” Vargas: Artesano comprometido con las demandas y necesidades del sector. Fallecido 2010.-

