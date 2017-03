El Centro de Arte Joven Andino C.A.J.A., espacio dependiente de la Secretaría de Cultura de Jujuy, se complace en invitar a la comunidad a la inauguración de la Muestra colectiva de pintura, dibujo, grabado, escultura y fotografía, “TRAYECTOS”, que tendrá lugar este viernes 3 de marzo a horas 20.30 en la sala de exposiciones ubicada en Alvear Nº 534 de S.S. de Jujuy.

“Trayectos” integra obras pertenecientes a 24 artistas plásticos de importante reconocimiento en el ámbito artístico nacional e internacional, y tiene como objetivo realizar un intercambio cultural de artistas que trabajan imágenes en diferentes contextos y paralelamente difundir el arte local, generando distintos puntos de encuentro y al mismo tiempo fomentando el mercado de obras de arte.

Los artistas que expondrán serán: Héctor Alemán (Jujuy), Olga Autunno (Bs. As.), Juan Carlos Entrocassi (Jujuy), Marta Fassinato (Jujuy), Marta Badano (Bs. As.), Froilán Colque (Jujuy), Ariel Cortez (Jujuy), Luis Debairosmoura (Tucumán), Solana Marticorena (Bs. As.), Rosa Rovira (Bs.As.), Blas Vidal (Bs. As.), Carlos Muslera (Bs. As.), Catalina Chervin (Corrientes), María Ester David (Jujuy), Pastor Berrios Herrera (Bolivia), Pedro Roth (Hungría), Carlos Scannapieco (Bs As.), Silvana Zorreguieta (Bs. As.), Brígido Aban (Jujuy), Hugo Francisco Freda (Paris), Lorenzo Toro (Jujuy), Néstor Goyanes ( Bs. As.), Rosario Gaspar (Jujuy) y Gisela Quillay (Bs. As.).

“Trayectos”, es una iniciativa organizada por Viviana Cortéz, de Galería Cuarto Mundo, con la colaboración de Sergio Zago y la Gestión Cultural de Sergio Cruz, quienes trabajan activamente en la distribución y circulación de obras de distintos espacios culturales.

De la muestra se destaca el número importante de artistas que están en actividad, desde las generaciones que poseen una trayectoria notable como las generaciones de jóvenes y emergentes que van construyendo la historia del arte de Jujuy, lo que permite la diversidad de imágenes que recorren estilos y nuevas tendencias que determinan una comunidad artística cambiante y sujeta a las demandas del espectador.

Entre las acciones futuras de esta propuesta se encuentra armar circuitos de exposiciones para el conocimiento, valoración y disfrute del arte local en toda la provincia, poniendo en perspectiva histórica el arte de Jujuy a partir de las distintas expresiones de cada generación de artistas.

La muestra colectiva “Trayectos” se podrá visitar desde el 3 de marzo al 7 de abril de 2017 en el Centro de Arte Joven Andino, sito en Alvear 534 de S.S. de Jujuy, de lunes a viernes de 9.00 a 13.00 y de 17.00 a 21.00, y sábados de 9.00 a 13.00 horas, a partir del 11 de marzo.

