Una delegación de creativos locales se prepara para exponer su potencial en la Feria Puro Diseño 2017, la vidriera más importante del diseño y la moda, con el respaldo del Gobierno de Jujuy a través del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, y el apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Tras un proceso de selección, 10 emprendedores jujeños tendrán la oportunidad de presentar sus creaciones ante miles de empresarios, diseñadores y turistas que se darán cita en La Rural de Buenos Aires desde el 16 al 19 de marzo próximos, buscando una vez más posicionar al diseño jujeño a escala nacional e internacional.

Los emprendimientos que conformarán la oferta provincial son: “La Hurraca” (carteras, bolsos, monederos en cuero, de Noelia Lugano); “Reciclarte Jujuy” (objetos decorativos realizados a través del reciclaje, de Luis René Velazquez y María Cecilia Ledesma); “Llama Negra” (indumentaria contemporánea tejida en lana de llama y oveja, de Lino Andrés Casimiro); “Tesela Diseño Jujuy” (artefactos y accesorios para baño, de Rosana Galli y Blanca Núñez); “Darioletta” (indumentaria femenina, de Ana Constanza Caruzo); “Puisca” (indumentaria y accesorios en fieltro nuno, de Maitén Reynoso); “Challa Huasi” (joyería y cubertería andina contemporánea, de Manuela Zalazar); “Kurmi” (joyería en plata, de Nelly Vargas Rodríguez); “Maki” (indumentaria en tejido, de Rita Valdéz); y “Upa Porteando Amor” (porta bebés de tela, de Natalia y Patricia Gerónimo).

“Es la primera vez que participo, al principio estaba muy nerviosa pero con las devoluciones que me dieron en la cura, me relajé porque realmente no esperaba llegar tan lejos”, dijo Noelí Lugano, de “La Hurraca”, quien cautivó al jurado y hasta fue ternada para ocupar las cápsulas de Puro Diseño, un espacio selecto que rescata el vínculo entre el diseño y el arte.

“Allí (las cápsulas) sólo se ubica a un diseñador por provincia, así que estoy muy agradecida y ansiosa por poder mostrar lo que hago”, agregó Lugano, quien desde 2014 se dedica a la elaboración de carteras, maletines y billeteras de cuero.

“Tenemos el compromiso de representar a Jujuy en esta feria de la mejor manera, llevando un producto de gran calidad y sobre todo la cultura jujeña”, expresó a su turno Natalia Gerónimo de Upa, quien también se inicia como participante de la muestra.

“Tenemos grandes expectativas y estamos muy agradecidas con el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, que desde hace varios años nos viene apoyando para que nuestra marca crezca”, acotó. Su emprendimiento artesanal inició hace 4 años, pero afirmó que progresivamente y con el acompañamiento del Gobierno Provincial, lograron crecer.

Nelly Vargas Rodríguez de “Kurmi”, se suma por cuarta vez a la comitiva jujeña, aportando en esta edición joyería en plata. “Es una experiencia muy linda en todo sentido y espero no sólo poder dar a conocer mi producto sino también transmitir nuestra historia y cultura”, acotó la emprendedora cuya marca nació en 2008.

Para este evento preparó nuevas piezas a exhibir de diseño exclusivo, elaboradas con elementos naturales como piedras, madera, nácares y rocas volcánicas.

Comentarios

comentarios