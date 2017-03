En el salón Marcos Paz de la Legislatura de Jujuy se realizó la presentación de la 40ª edición del Festival del Choclo y el Folklore de Maimará y la 2ª edición del Museo del Choclo.

Al respecto, la Comisionada Municipal de Maimará, Susana Prieto, señaló “es una edición muy especial, por lo que el festival cumple cuatro décadas, y significa mucho para nuestro pueblo, que se está preparando para recibir a todos los visitantes”. Además, Prieto destacó que el festival se constituye como un homenaje para los agricultores, “debido a que nuestras tierras son netamente agrícolas. Está todo complementado y planeado para recibir a todos los que nos quieran visitar”, concluyó.

Por su parte, Carlos Aparicio, uno de los fundadores del festival, expresó “40 años creo que ya no es poco, es parte de la historia de Maimará. Este festival nació un primero de abril de 1977, digamos de una parte de fortineros y carnavaleros, allá, ese último día del entierro del carnaval. Como todo quebradeño, quedábamos con pena, porque se acababan las fiestas. Y no pasó ni 48 horas, y nace el entusiasmo de Don Jorge Quispe, con Paulino Maurín y quien les habla, y quedamos que para el primero de abril hiciéramos por primera vez el Festival del Choclo y el Folklore”. Además, Aparicio destacó “este festival es netamente benéfico, no persigue ningún fin de lucro, sino que se trabaja para el bienestar de la comunidad, del hospital, de las escuelas y los clubes”.

Para finalizar, el coordinador de diversidad e inclusión cultural de la Secretaría de Cultura de la Provincia, Walter Zapana, felicitó a la comunidad maimareña por “este sueño que ya lleva 40 años. Hay que seguir dándole marcha a este festival, a este sueño de los maimareños, que hacen un cierre de los festivales de verano, y es uno de los festivales más grandes de la quebrada”.

