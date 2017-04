Apertura del Periodo de Sesiones Ordinarias en el Aguilar

El pasado Martes se concretó el acto de Apertura en el Salón Cultural Avelino Bazán ante una importante concurrencia.

El Intendente local Licenciado Sergio Alejo brindó un detallado informe sobre el estado de situación de la administración municipal y asi dejar inaugurado un nuevo periodo de sesiones ordinarias.

Aqui algunos aspectos esenciales del Discurso:

“Nuevamente concurro hoy a este Concejo Deliberante para informar por mandato Constitucional.

Me llena de ORGULLO que hoy podamos compartir nuestras acciones de Gobierno, que quizás algunos de ustedes ya pudieron observar en este año 2016, por eso hoy nos sentimos mas que satisfechos en darles a conocer nuestros Proyectos y Acciones que logramos ejecutar durante el periodo 2016, a través de las distintas áreas que componen el Ejecutivo Municipal

Y hoy en este recinto quiero ratificar que lo que digo no son palabras vacías sino firmes convicciones de que hemos marcado un nuevo rumbo y es grato decir que las metas que nos hemos propuesto con el equipo de trabajo que me acompaña, LAS VAMOS CUMPLIENDO.

Las políticas de inclusión social, NO SON AJENAS PARA NUESTRA GESTION para que los habitantes más desprotegidos de nuestra comuna, continúen percibiendo los BENEFICIOS SOCIALES; desde el Municipio se continuó con la asistencia alimentaria correspondiente a los Programas Provinciales Modulo Mercadería Suelta (más de 250 beneficiarios), “Comedor Infantil” con asistencia diaria de 40 personas (Estudiantes y Habitantes de la Zona Rural que se encuentran de paso por el pueblo), se continúa respaldando al Gobierno Provincial y Proveedores en la merienda a todas las escuelas del eje municipal incluyendo el secundario RURAL N° 2 de Vizcarra.

Continuaremos con el programa Garrafa sociales por el periodo 2017

Programa Comer en Casa se gestionó, ante el Ministerio de Desarrollo Humano 300 nuevos postulantes al programa, debido a situaciones ajenas a nuestra gestión no se pudo concretar la inclusión de nuevos beneficiario.

Sin duda estamos TRABAJANDO para un PRESENTE y un FUTURO MEJOR para nuestros habitantes de este Pueblo MINERO, siempre preponderando LA UNION, el espíritu de compartir e incluir, hemos brindado importantes reconocimientos en las fechas más significativas de nuestro Acervo Cultural (Día Internacional de la Mujer, Dia de La Mineria, Día del Padre, Día Del niño, Día de la Madre, Festividades y Actos Patrios”, y es de destacar la reciente festividad realizada días atrás, El acto del Dia de la Memoria, QUEDANDO ASI COMO RECUERDO LA PLAZOLETA DE LA MEMORIA, hecho que marcara Parte de la historia de los aguilareños hacia las generaciones futuras.

UN PARRAFO APARTE MERECE SER DESTACADO POR LA INTEGRACION DE TODAS LAS INSTITUCIONES LOCALES PARA ESTE LOGRO.

El rol preponderante del área de la mujer fue el Apoyo a la mujer y la familia, mediante asistencia económica y puesta en marcha de 2 programas:

1. Charlas anuales que buscan desnaturalizar y erradicar la violencia de género y familiar. Para ello creamos el programa de asistencia inmediata, que resuelve coyunturalmente necesidades básicas y elementales, brindando además contención y ayuda familias víctimas de situaciones no previstas.

2. Talleres de Capacitación de oficio que se llevaron a cabo durante el periodo 2016, orientados a incrementar los conocimientos y desarrollar las habilidades mediante la implementación de Oficios que paso a detallar (Carpintería Manual- Panadería- 1° Feria del Pan Casero – Curso de Reciclado. Curso de Macramé, tejido a 2 agujas y crochet. Concursos de Comidas Regionales entre Otros)

Como cada año, se prioriza la inserción escolar de los niños, con la apertura del Ciclo lectivo del Jardín Materno Infantil “Gotita de Miel”, que significa un arduo trabajo en pos de nuestros niños; Sala Maternal de 2 años y Primer Ciclo Sala de 3 años Turno Mañana y Tarde, este año contamos con una matrícula de 40 niños.

Como verán en materia Deportiva las actividades, han sido sin dudas, unas de nuestras principales acciones TODO EL AÑO pero no como una instancia de simple recreación sino como un proceso integración de todas las instituciones.

Las actividades estuvieron concentradas durante el periodo 2016 distribuidas en:

• Conjuntamente con la Liga Minera refaccionamos la cancha lo que permitió mayor participación de usuarios.

• Acentuamos la colaboración a la Liga Minera de Fútbol y Clubes, Secciones de Compañía Minera Aguilar y escuelas, agrupaciones civiles; verdaderos destinatarios de nuestras políticas.

• Las escuelas deportivas municipales incrementaron actividades, horarios y espacios; y hoy cubren la mayoría de los barrios de nuestra ciudad, dando cobertura a participantes de todas las edades.

• En diciembre Reactivamos la Escuela de Patinaje la que cuenta con una plantilla de 20 niñas/os que realizan la práctica diaria en el Patinódromo Municipal, y en los próximos días presentaremos nuevos cupos.

• También se entregaron subsidios a diferentes instituciones deportivas.

• Actualmente apostamos a la Reorganización de los Juegos Intercolegiales secundarios que en los próximos días darán inicio.

En su tiempo lo mencionaba como una promesa hoy ya es una realidad. Nos encontramos en pleno uso del Mini Bus Municipal, el cual sirve para lograr que nuestros jóvenes deportistas, nuestros clubes, nuestras mujeres, puedan desarrollar sus habilidades y competir en distintos punto de la provincia

• Y para finalizar en lo que es materia deportiva hemos presentado ante distintos organismos provinciales y nacionales el proyecto de CESPED sintético para nuestra cancha de la liga local. Nos encontramos de lleno abocados para su concreción (esperemos que se de tal como el punto anterior)

La historia del Aguilar en materia sanitaria es tan significativa, que seria un descrédito mirar intencionalmente al costado. Por el contrario existe una responsabilidad de todos que se debe asumir sin medias tinta, porque en definitiva lo que se busca es el bienestar de la familia minera.

• Se continúan brindando las garantías necesarias para la atención del APS ubicada en el edificio municipal y alrededores.

• Durante todo el año se brindó 50 servicios de traslado, la mayoría pacientes derivado al hospital de Humahuaca. Estan muy avanzadas las gestiones para tener una nueva ambulancia, fijándose el mes de Julio para la entrega de la misma.

• SE GESTIONO constantemente ante las autoridades del M. S. P. la inclusión del Aguilar en el calendario del Camión de la Mujer. (hoy se concretó)

• Agradecemos permanentemente la predisposición de Hospital Aguilar por las prestaciones de urgencias

En el transcurso de este primer año de gobierno de esta gestión, se fueron generando diversas obras en vista a las necesidades de nuestros pobladores, por lo que hasta el día de la fecha se concretaron algunas obras y otras están en plena ejecución.

OBRAS FINALIZADAS

• Nos encontramos en un 95 % del etapa final de construcción del Colegio Secundario N° 2 de Vizcarra un logro importante ya que el mismo fue realizado con recursos municipales y el aporte de parte de los materiales por COMPAÑIA MINERA EL AGUILAR.

• Realizamos acondicionamiento de desagües en las cercanías de las Vivienda Rural de familias en el paraje Vicuñayoc, Rio Grande, Alfarcito (para evitar el deslizamiento de lodo y piedras arrastradas por crecidas fluviales).

• Construcción de plataforma, tipo quincho con asadores – mesada, con cubierta de techo y soportes de estructura metálica, esto en la Cancha de Fútbol de la Liga Minera.

• Se refaccionaron las tribunas, puesta de postes olímpicos y nuevo cercado para tribunas en la Cancha de Fútbol de la Liga Minera.

• En la cancha de la liga se construyó un monolito y gruta en homenaje a nuestra Patrona Santa Barbara.

• Hoy contamos con un Nuevo edificio publico, nos referimos a la Biblioteca VIRTUAL SANTA BARBARA. (obra conjunta Cirilo Rueda)

• En el 2016 se realizó el mantenimiento de camino de la Ruta Nº 14 en un sector del paraje La Poma a los efectos de prevenir mayores desastres, mediante trabajos de canalización para el desvío del curso de agua). Obra que fue muy productiva para que este año no se corte.

• Se construyó un escenario con muro de piedra, relleno, y plataforma cementico en el predio del mojón de la Comparsa Chiki Boom .

• Se realizó la refacción general del Patinódromo para reactivar las diversas funciones que tiene este campo destinado al deporte disciplina patinaje y otros que se adecúan a la actividad de esta infraestructura. El beneficio mayor está direccionado a los niños y jóvenes.

• Construcción de un Quincho con soportes de estructura metálica, cubierta de techo con chapas de cinc, y mampostería media pared con bloques, en el Playón Virgen del Camino, en total beneficio a las actividades que se realizan en la Fiesta Patronal. A ello se sumó un parquecito mas para la recreación y el esparcimiento de los menores que asisten

• Reparación de Camino vecinales desde distintos puntos de la jurisdicción. Trabajos efectuados con máquina Retroexcavadora y personal operario de cuadrilla.

• Mano de Obra para Terminación de revoques y acondicionamiento de instalación de cañería de un Baño con instalaciones de ducha, inodoro, lavamanos, tanque de reserva y lavadero, en el paraje Cerro Blanco en total beneficio de un lugareño de la zona. Acuerdo con la comunidad originaria de VICUÑAYOY.

• Construimos la Plazoleta de la Memoria.

• También es un gesto de destacar el trabajo en conjunto de reparación de caminos que el municipio realizo con minera Aguilar.

• Con relación a las comunidades aborígenes de Rio Grande y La Poma es de destacar el trabajo realizado en conjunto en relación a la obra pública, ya que mediante convenio se puso a disposición 2 personal de obras jornalizados, estos realizaron diversos trabajos de reparación y otros para su comunidad TODO EL AÑO.

• Con la comunidad de Vicuñayoc se realizó un trabajo en conjunto de mejoramiento de 2 baños de la Escuela Primaria 122

• Refacción de diferentes clubes de la localidad

OBRAS EN EJECUCION

• Proyecto para Construcción 2 etapa de una Escuela Secundaria Rural en el paraje Vizcarra

• Vamos a continuar con etapa 2 de tribunas de la cancha local.

• Conjuntamente con la comunidad de Rio Grande la Poma vamos Refaccionar la capilla ubicada en la Poma.

• Se construirá una nueva capilla en el paraje Abra de Ronque se dará inicio en el mes de mayo.

• Para mejorar los caminos rurales y evitar problema de décadas en tiempo de lluvia se Construirán 5 badenes en toda la jurisdicción. (la Poma, Portillo, Vizcarra y Cajas)

• Tras haber realizado un previo estudio y reunión mantenida con los dueños de viviendas en riego de desborde, se construirán 8 defensas cada una de 12 mts lineales, esto regirá según listado prioridades. SE HIZO ENCAUSE PARA APALIAR LA URGENCIAS.

• Días pasado recibimos la visita de 2 firma comerciales interesadas en poner césped sintético a la Cancha de la liga local, para ellos es un desafío colocarlo en lo mas alto de la Argentina, (soporta temperaturas de 45 a 14 bajo cero) quería comentarles esto por que estamos avanzando en lo que será la futura cancha de césped del pueblo minero.(Primera en su género la Provincia)

• Próximamente finalizaremos los BAÑOS del Club Atlético, obra que esta en un 65% de avance.

• Se incorporará una moto con destino a la producción caprina-ovina DESTINO parajes de la zona rural, (bajo convenio con el INTI – NOA).

• Mejoramiento del edificio municipal, se realizara un adoquinado en todo el eje del edificio.

• Restituimos con una nueva escultura la plaza DEL TRABAJADOR MINERO, y en mayo inauguraremos un nueva escultura metálica, en homenaje al Pueblo MINERO.

TRABAJOS EN MATERIA VIAL

• Se incorporó un Mini Bus con destino a servicios exclusivos socio educativos.

• Se incorporara en los próximo días tres moto cero km exclusivamente

para diferente área del municipio.

• Hemos puesto en marcha un personal de Transito que cumple la función de prevención de accidentes.

Este gobierno respeta y fortalece la participación en todos los ámbitos en que exista democracia. Convoca a las instituciones y también ha abierto canales para los sectores que no están institucionalizados a unirse y trabajar por el futuro del PUEBLO MINERO. Apostamos a que la ciudad tenga instituciones sólidas y un gobierno que les acompañe, pero advertimos que su fortalecimiento depende también de la capacidad que ellas tengan de renovarse y generar nuevos dirigentes.

Para finalizar Quisiera manifestar que seguiremos gestionando fondos y programas porque HAY UN GOBIERNO LOCAL que se comprometió a sacar este municipio adelante, y lo esta realizando con proyectos, obras, institucionalidad, que en resumen son actividades concretas para el bienestar general de la población, Y VOLVEMOS a reafirmar que nuestro camino no va a ser de la difamación o de la acusación hemos asumido un compromiso claro único que es de trabajar para todos los Aguilareños.

Agradezco a Dios y la Virgen María, por darme un año mas la oportunidad de poder brindar a la gente que confió en mi, en toda mi experiencia de trabajo.

Dedicarles mis palabras a Matías, Franco y Leo son mi lucha.

A todos, mi gratitud y mi profundo respeto!!!!

SEÑORES CONCEJALES ESTE ES EL ESTADO GENERAL DE NUESTRO MUNICIPIO.

POR LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON EL PUEBLO AGUILAREÑO, SEÑORES CONCEJALES DECLARO ABIERTO EL PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS POR EL AÑO 2017.

QUE DIOS NOS BENDIGA Y NOS GUIE HACIA LOS BUENOS PROPOSITOS.

