La Legislatura de Jujuy, durante la 3ra Sesión Ordinaria, declaró de Interés Legislativo los proyectos referentes a la conmemoración del Bicentenario del Combate de Altos de Tilquiza; la conmemoración del 35° aniversario de la Guerra de Malvinas, Día del Veterano y los Caídos en el conflicto Bélico del Atlántico Sur; la conmemoración del 196° Aniversario de la Batalla de León, conocida como el Día Grande de Jujuy; la conmemoración del 424° Aniversario de la Fundación de San Salvador de Velazco en el Valle de Jujuy; los 50° años de la declaración de la localidad de Perico como ciudad; la 202 aniversario de la Batalla de Puesto del Marquez; entre otros.

La sesión estuvo presidida por el vicepresidente primero de la cámara, diputado provincial Carlos Amaya; y en la misma ingresaron – también – los Proyectos de Leyes sobre la Creación del Registro Provincial de Datos Genéticos Digitalizados y General de Mediación de la Provincia de Jujuy, ambos enviados por el Poder Ejecutivo.

Además, la Cámara resolvió repudiar la actuación de la Policía de la Provincia de Jujuy dentro el Campus Universitario de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Jujuy; como así también se aprobó un pedido de informe sobre los hechos acontecidos el mismo día. Al respecto, el diputado Alberto Bernis declaró “el mejor mensaje que podemos darle a nuestra juventud es la coherencia, y el no aprovechamiento de cuestiones que compartimos todos. Repudiamos el accionar de la policía, la policía no cumplió el mando constitucional del gobernador, nadie le dio la orden al jefe de la policía. Lo que no se respetó fue la constitución, y por eso se le pidió la renuncia al jefe y al subjefe; y no termina ahí con la renuncia o con tres sumarios. El tema está en la justicia, se está investigando como corresponde en un gobierno democrático, abierto y transparente”.

Por su parte, la diputada del Bloque Eva Perón, Mariela Ortíz, señaló “fue un operativo ilegal por la Policía de la Provincia. Un operativo de atropello a la comunidad académica, a la comunidad educativa en su conjunto y a la sociedad”.

Comentarios

comentarios