“El Municipio de Yala está en peligro de default institucional, cuyas consecuencias son de largo plazo. El Comisionado de Yala arbitrariamente no respeta el marco jurídico y político que le permita a la institución desarrollarse con normalidad, ya que se desenvuelve haciendo lo que se le da la gana, y sin respetar a nadie, avasallando a la oposición”. Así se despachó el Vocal de Yala Facundo Vargas Duran al denunciar que, a pesar de realizar Sesiones el Concejo Comunal, a él no lo convocan.

Al respecto Vargas Duran sostuvo “Durante el 2016, no obstante estar preestablecida en la apertura de sesiones de ese año, en Yala no se realizó ni una sola sesión ordinaria durante todo ese periodo. En lo que respecta a este año, tengo conocimiento que pretende imponer sesiones especiales encubiertas. Es decir, quiere dejar a su exclusivo arbitrio convocar a sesiones ordinarias, con la sola limitación de que debe notificarlas con 72 horas de anticipación, haciendo desaparecer las reuniones de labor parlamentaria. Esta maniobra encubre que en realidad se tratan de sesiones especiales, tal como se manejó el año pasado, lo que le permite no debatir los proyectos y con ello no enfrentar a la oposición, por cuanto los aprobaría sobre tabla y solo aquellos que él habilite tratar”.

Por otro lado manifestó “Asimismo en doce meses de gestión sobredimensiono la planta del personal municipal incrementándolo casi en un 80%, en donde un alto porcentaje de esas designaciones no tienen funciones específicas, lo cual no solo torna deficiente los servicios que brinda el municipio, sino que compromete su futuro ya que no contamos con recurso para atender tales erogaciones, lo cual hoy solo es posible a partir del trato diferenciado y privilegiado que recibe del Gobierno de la Provincia, pero resulta efímero ya que está atado a la buena relación que exista entre ambos, máxime cuando estamos a semanas de una nueva contienda electoral. La calles de los distintos pueblos están en un abandono absoluto, nunca visto, desde que asumieron pasaron una vez las máquinas y solo en las calles principales, el alumbrado público es deficiente, abandonaron la asistencia a los productores y artesanos de la zona, incrementaron un 1500% las tasas municipales, el servicio de transporte de pasajeros se realiza en forma descontrolada y con tarifas excesivas, no cumple con las ordenes que emanan de la Justicia en cuanto a la reincorporación de personal despedido arbitrariamente, lo que redundará en las arcas municipales. Desde que se hizo cargo de la Gestión no entrego indumentaria ni calzados a los empleados del Municipio, solo lo hizo parcialmente con la indumentaria que recibió de regalo de la Provincia por haber participado el año pasado en el festejo por el primer año de Gobierno Radical, y todo ello a pesar de que recibió un Municipio sin una sola deuda, tal como consta en la Ordenanza 53 del año 2016, la cual es de su autoría”.

Finalizó “Que toda esta situación, ha trascendido los ámbitos de la misma institución y genera gran preocupación y malestar en la comunidad. La falta de notificación a las sesiones del Concejo, como otras anormalidades ya fueron puesta en conocimiento ante las distintas Fiscalías de Turno, quienes incomprensiblemente dilatan los procedimientos y ni siquiera analizan la admisibilidad de las mismas, pero vamos a seguir actuando no solo en ese ámbito, sino también con la comunidad a efectos de poner frente a toda esta situación alarmante de atropello”.

