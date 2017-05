El vicegobernador y presidente de la Legislatura de Jujuy, Carlos Haquim, realizó una conferencia de prensa en la cual anunció que el gobernador, Gerardo Morales, entregará a ese Poder las cuentas de inversión y rendición de cuentas de la administración por el periodo 2015/2016.

La visita del gobernador está prevista para el día miércoles 31 del corriente a horas 20. Al respecto, Haquim señaló “es un hecho inédito en nuestra provincia, en donde no se rendían cuentas de nada. Ahora, en los plazos que establece la Ley, nuestro gobernador se presentará ante el Poder Legislativo a rendir cuentas de la administración”.

Por otra parte, el vicegobernador aclaró los trascendidos respecto de los 10 millones de pesos cedidos por el ex-vicegobernador al Hospital Snopek de Alto Comedero, remarcando “fue un tema tratado a principios del año pasado. Fue una acción llevada a cabo por quien estaba a cargo de la presidencia de la Legislatura y estuvo hecha totalmente fuera de las normas. Es como que me sienta dueño y quiera disponer de los fondos de la Legislatura según lo que se me ocurre. No puedo hacerlo, no puedo disponer de esos fondos de la manera en la que se hizo”. Además, Haquim agregó “lo que corresponde es que el Poder Ejecutivo tome la iniciativa. Este tema fue tratado por el pleno, en una sesión donde estaban todos los diputados, y el pleno decidió dejar sin efecto estas cuestiones que no estaban ajustas a la norma, porque además no fue consultada por ningún diputado. Nosotros pusimos a disposición del ejecutivo la suma que representaba el pago de la deuda con la empresa, y está a disposición del ejecutivo que está trabajando en la reconstrucción del hospital. Volver sobre este tema es una cuestión que no tiene sentido. La plata del estado es del estado, no de los funcionarios”. Haquim también destacó que las obras están habilitadas para llevarse adelante, pero que las mismas se realizan dentro “de un esquema razonable y de lo que marca la Ley”.

Para finalizar, el presidente de la Legislatura aclaró “esta plata se juntó a partir de tener dinero en plazos fijos, que redituaron a la Legislatura más de 7 millones de pesos de interés. Es una vergüenza que una institución como la Legislatura haya tenido plata a plazos fijos. Uno quiere guardar decoro y no afectar la institucionalidad, pero estas cosas no ayudan. El pueblo de Jujuy quiere soluciones, ya está cansado de estas cuestiones. Las soluciones van a venir de la mano de infraestructura, del Ministerio de Salud, en un marco ajustado a la Ley como corresponde”.

