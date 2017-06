Después de 9 días intensos con actividades para todos los gustos, la feria del libro “más libros, más libre” dará su cierre con una programación cultural para toda la comunidad, se podrá disfrutar de esta ultima jornadas de exposiciones, presentaciones artísticas como: obras de teatro, recitales, talleres y charlas de autores jujeños.

Para comenzar la mañana se presentará un grupo ya conocido por todos los jujeños como “Ta Lindo”, nuevamente llegan desde Rosario Alejandra Zambrini, Caburo y Rodrigo Abecasis. Pero esta vez para presentar su disco “A jugar”, el primer compuesto por temas de su autoría.

Tan Lindo brindará un espectáculo de música y mucho humor con canciones para los chicos y para los no tan chicos como papá, mamá, abuelos, tíos, vecinos, con ritmos modernos como salsa, cumbia, rock y brasilero.

El grupo se presentará mañana a las 09 hs.y a las 14.30 hs. en el teatro Mitre, con entrada gratuita.

En tanto que para cerrar este edición de la feria del Libro la Noche de gala estará protagonizada por el Sistema de Orquesta Infantil el SOJ e invitados especiales Matias Guiñazú, Natalia Vaca y Jorge Giles, dirigidos por Sergio Jurado.

Cabe señalar que Matías Guiñazu es un joven que viene a visitaron desde Buenos Aires y nos emocionará con sus gran voz tangera. Dicha gala iniciara a las 21. 30 hs.

Cronograma del Miércoles 21

9:00 Colegio Secundario de Arte N° 42 presenta “Federico dijo una palabrota” alumnos de 4°. Dir. Vanesa Vásquez (niños 8 y 9) – Producciones De La Vuelta del Siglo SALA A

9:00 Talindo, música para niños y no tanto, presenta: “A Jugar!!!” Alejandra Zambrini, Juan Carlos “Caburo” Vitanttonio y Rodrigo Abecasis – (Santa Fe) Teatro Mitre

10:00 Colegio Blas Pascal presenta “Poemas del viento: homenaje a Fortunato Ramos” a cargo de alumnos de 6° y 7°. Prof. Resp. Viviana Flores y Liliana Abracaite SALA A

10:00 Feria del Libro Jujuy y Editorial Comunicarte presentan “Sandra Comino (Buenos Aires) charla con sus lectores”. Coord. Elena Sotelo Sala Galán

10:00 “Taller de Juegos teatrales” a cargo de Julia Suarez y Ariel Posse Varela Producciones La Vuelta del Siglo (adolescentes – cupo 20) Casa Macedonio Graz

11:00 Charlas en Calidad Ambiental “La estación hidrobiológica de la Intendencia de los Diques” Min. Ambiente de Jujuy SALA A

11:00 Colegio Secundario de Arte N° 42 presenta Teatro adolescente para adolescentes “El Familiar” a cargo de alumnos de 5° año Prof. Juan Carlos Fabio Sánchez. Producciones La Vuelta del Siglo Sala Galán

14:30 Talindo, música para niños y no tanto, presenta: “A Jugar!!!” Alejandra Zambrini, Juan Carlos “Caburo” Vitanttonio y Rodrigo Abecasis – (Santa Fe) Teatro Mitre

15:00 Taller Cuenta Cuentos “El último monstruo” de Fernando de Vida a cargo de Vanesa Quispe, Gustavo Aramayo Chapor y Mónica Giménez (Biblioteca Rebeca Molinelli Wells de Márquez Miranda del Inst. Int. Tilcara /CUT en el marco de sus 50 aniversario) Centro Universitario Tilcara, FFyL/UBA. SALA A

15:30 Colegio Secundario de Arte N° 42 presenta “Federico dijo una palabrota” a cargo de alumnos de 4°. Dir. Vanesa Vásquez (niños 8 y 9) – Producciones La Vuelta del Siglo Sala Galán

16:30 “El círculo infame” de Gustavo Ramírez, basada en textos de William Shakespeare. Producciones La Vuelta del Siglo (adolescentes) Sala Galán

16:30 Ciclo de charlas en Desarrollo Sustentable: “Los Productos Forestales No Madereros (PFNM) como alternativa de desarrollo local” Min. Ambiente de Jujuy SALA A

17:00 SOJ presenta “Orquesta pre-infantil” Dir. Cecilia Vilte. Aylen Gorostordoy y “Orquesta infantil” Dir. Daniela Rueda. Joaquín Díaz Sala Galán

17:30 Presentación de “CAMINATA DE LAS QUENAS” Dr. Pablo Martínez, vicedirector de CDQ. Música: Ricardo Martínez y Amarantitos (Ahora o Nunca Jujuy) SALA A

18:15 Presentación y charla “Biblioteca Rebeca Molinelli Wells de Márquez Miranda del Inst. Int. Tilcara /CUT en el marco de sus 50 aniversario: su historia” Centro Univ. Tilcara, FFyL /UBA SALA A

18:00 “Promoción de la literatura en la escuela” Feria del Libro Jujuy y Editorial Comunicarte presentan a la escritora Sandra Comino. Coord. Prof. Elena Sotelo (docentes) Sala Galán

19:00 Taller “La lectura en voz alta” Romina Cabana (docentes) SALA A

19:00 “Presentación de Proyectos de Impacto” Infinito por Descubrir Sala Galán

20:00 Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy presenta la revista “Barro y plastilina” de revistas ganadoras del Concurso de Revistas Culturales SALA A

20:30 Recital del dúo “Inés Pémberton + José Vera” SALA A

20:45 Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy presenta el libro “CFI: Antología poetas del NOA”. Lectura a cargos de poetas jujeños seleccionados Sala Galán

21:30 “Noche de Gala del SOJ e invitados. Mathias Guiñazu, Natalia Vaca y Jorge Giles” Dir. Sergio Jurado Teatro Mitre

Comentarios

comentarios