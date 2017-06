Continúan las actividades en la 13° edición de la Feria del Libro para esta cuarta jornada el invitado de lujo será Juan Chavetta ilustrador y creador del famoso dibujo Puro Pelo. Llega para brindar una charla a niños y adultos, además dejará su sello en un mural en la ciudad.

Chaveta presentará a la popular niña con una cabellera muy particular inspirada en unas muñecas japonesas que vio paseando por un shopping y en “La mirona”, un personaje del cineasta Tim Burton.

Puro Pelo es el alter ego en versión femenina del ilustrador. Se trata de una nena que no utiliza tecnología –no tiene ni celular, ni tablet, ni PC– y a él lo lleva a su pasado, a la niñez en Zárate, a jugar en la calle, a mirar la luna y las estrellas. Un personaje que tiene como ladero nada más y nada menos que al Cuco. Este personaje fue pensado por el autor para algunos dibujos pero fue tal el reclamo –virtual– de los fans que tuvo que reincorporarlo a sus dibujos con las mismas características. Porque Cuco no da miedo. Al contrario de la versión clásica, este es un monstruo peludo que no asusta y tiene un aire bonachón.

Puro Pelo tiene nueve libros editados. Algunos de historietas junto a Fabián Sevilla, otros son para colorear. El primero salió gracias al financiamiento colectivo y los demás con la editorial Quipu.

Juan estará en nuestra feria del libro a las 9 en la Sala A.

Cabe señalar que las actividades continuarán hasta el 21 de junio con un programa cultural que incluirá cientos de actividades gratuitas para todas las edades y toda la comunidad podrá disfrutar de exposiciones, presentaciones artísticas: libros, obras de teatro, música, talleres y charlas de autores jujeños y nacionales.

Cronograma de actividades para el viernes 16

9:00 Feria del Libro Jujuy y Ed. Quipu presentan “Juan Chavetta: autor de Puro Pelo” (Buenos Aires – taller creación del personaje) Coord. Prof. Ana Angulo SALA A

9:00 “Respiro (el último pecado)” grupo Nueva Escena (adolescentes) – Producciones De La Vuelta del Siglo Sala Galán

10:00 Ciclo de charlas en biodiversidad. Proyección del documental: “Yaguareté: la última frontera” Min. Ambiente de Jujuy SALA A

10:00 “Fu, fa, fus” grupo Producciones De La Vuelta del Siglo (niños) Sala Galan

11:00 Presentación de la revista “Ilusión Yaoi N°9”. Noelia Toconás, Brenda Cruz Villacorta y Natalia Zuccon (Letras en Red) SALA A

11:00 Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy presenta “Mitornia. Misterios y leyendas” de alumnos de la Esc. N°4 Esteban H. Leach – La Esperanza. Prof. Norberto Alonso Sala Galan

14:30 Taller “Parte y comparte un libro con arte” (niños de 10 a 13 años). Lic. Fernanda Agüero (Salta – cupo 35 – 2 hs) SALA A

14:30 “Respiro (el último pecado)” grupo La Nueva Escena (adolescentes) – Producciones La Vuelta del Siglo Sala Galán

14:30 1° parte Taller “Los payasos narradores” (niños 6 a 14). Prof. Pepe Jiménez (Buenos Aires- cupo 20 – 2:30 hs) Casa de letras

15:30 “Fu, fa, fus” grupo Producciones La Vuelta del Siglo (niños) Sala Galan

16:00 Col. Del Divino Redentor: “Tiempo de dragones, una metáfora del descubrimiento de América” estudiantes de 5°año.Prof. resp. Susana Farfan (adolescentes) Sala Galan

16:00 Municipalidad de San Salvador de Jujuy presenta “Microtaller de creación literaria” Taller de estímulo creativo y literario. Coord. Ildiko Nassr. (Cupo 10 – 2 hs) Casa Macedonio Graz

16:30 Ciclo de charlas en biodiversidad: “El Centro de Atención de la Fauna Autóctona de Jujuy (CAFAJu) como un espacio de recuperación de la fauna nativa” Min. Ambiente de Jujuy SALA A

17:00 “Mesa de Lectura” Silvina San Martin, Nelly Bulacio, Luisa Cuse – SADE Jujuy Sala Galán

17:30 “Antropolocales. Estudios de Antropología en Jujuy”. Compiladores: Marisel Arrueta, Federico Fernández, Sebastián Peralta y Ariel Rivero (EDIUNJu) SALA A

18:00 Presentación del libro “Antología del Bicentenario Fantástico” Ed. La Marca de Caín. Presenta Brenda Cruz Villacorta y Alejandro Martínez (Letras en Red) SALA A

18:00 Infinito x Descubrir presenta charla “Innovación educativa” (Educ.ar) padres y docentes Sala Galán

18:30 Presentación del libro “Minificcion. Hilos dorados” de Mónica Undiano, Ildiko Nassr y Susana Quiroga (Ahora o Nunca Jujuy) SALA A

19:00 La Rueda Coplera. Investigación con el sistema procesual de ejecución. Autor: Marcelo Zapana (EDIUNJu) SALA A

19:00 “Arte hipermoderno, entre las ruinas de lo simbólico y la emergencia de lo real. Una mirada psicoanalítica A cargo de Virginia Liliana Cura. Lic. en Psicología. Casa Macedonio Graz

19:30 Presentación del libro “Esa azul lejanía”. Elena Sotelo y Ana Angulo Sala Galán

19:30 Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy presenta el libro “Los senderos de mi pluma”, antología de poesía y narrativa. Antologa por Donato David Puentes SALA A

20:00 Mesa de Lectura: Oscar López Zenarruza – Ester Tabarcachi – Berta Assef – Sade Jujuy SALA A

20:00 Feria del Libro Jujuy presenta: “Raro bicho…es el amor”. Pepe Jiménez cuenta y canta (Buenos Aires) Teatro El Pasillo (en adhesión)

20:30 Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy presenta “Popurrí de voces” antología de poesía y narrativa. Antologa por Donato David Puentes SALA A

20:30 Presentación de “Ascenso al éxito” del Ing. Miguel Ángel Martínez. Charla motivacional “Coaching para el éxito y los sueños” (jóvenes y adultos) Sala Galán

