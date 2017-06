En el marco de los festejos por el día del periodista, la Legislatura de Jujuy brindó un desayuno de homenaje a los mismos. Al respecto, el vicegobernador Carlos Haquim expresó el agrado de poder encontrarse nuevamente con todos los periodistas y trabajadores de medios de comunicación de la provincia, señalando “la verdad que es algo más que el normal desayuno que hacemos martes de por medio en la Legislatura”.

Además, al ser consultado sobre la conformación de frentes de cara a las elecciones primarias de agosto, Haquim declaró “estamos trabajando, ayer estuvimos con el gobernador, también conversando con algunos compañeros y terminando de definir una estrategia que seguramente en el transcurso del día de hoy va a quedar debidamente establecida. Lo estamos estudiando. Seguimos formando parte del Frente Cambia Jujuy, eso no se modifica en todo lo que hace a los temas electorales, y además en la conformación del gobierno. Definiremos el día de hoy y haremos las presentaciones que sean necesarias para participar de las elecciones. Nosotros vamos a construir en relación a esa afinidad que hemos conversado sobre la posibilidad de cerrar un frente con más de diez partidos, o diez partidos al menos”.

En relación a las candidaturas, el vicegobernador expresó que si bien puede haber quienes inicien su campaña de forma individual y apoyada por sus sectores, al no definir una estrategia en el marco del Frente Cambia Jujuy, “no es sencillo hablar de candidaturas, que todavía no lo sabemos. Es hasta el 24, todavía hay tiempo. Avanzar en este sentido sin haber definido una estrategia no es convincente”.

ACTIVIDAD LEGISLATIVA

En otro orden de cosas, Haquim se refirió a la actividad legislativa expresando “con motivo de la presentación de frentes, y de actividades partidarias desde algunos de los espacios, el día de hoy vamos a tener una reunión para definir si hay sesión, a pesar de que todo es urgente para tratar, lo veremos”.

En referencia a los trascendidos de la última Sesión Ordinaria, en la cual se aprobó la Ley N° 6.019 que autoriza al Poder Ejecutivo provincial a la emisión y colocación de títulos o bonos de deuda pública para el financiamiento de los proyectos Cauchari I, II y III, el vicegobernador manifestó “son solamente chicanas fruto de algún enojo por situaciones judiciales planteadas durante la semana. La Ley de origen de financiamiento se hizo en su momento, y yo estuve presidiendo la sesión en función al artículo 81, inciso 2, de la constitución, que explica que cuando el financiamiento se paga con el mismo proyecto no hace falta la mayoría especial, por lo tanto con mayoría simple la ley queda perfectamente sancionada”.

Para finalizar, señaló “son chicanas de quienes no entiendes que las cosas son como son, y no asumen el rol de haber sido derrotados en las elecciones. Vuelvo a insistir, siguen manejándose como si fueran dueños de la provincia, dueños de la legislatura, y no entienden que de 48 diputados solo les quedan 13”.

