La ciudad de El Carmen se vistió de fiesta al recibir a más de 350 Atletas que llegaron de Tucumán, Salta, La Mendieta, San Pedro, Perico, Monterrico, San Antonio, El Ceibal, Palpalá, San Salvador, Reyes, Yala, Lozano, Humahuaca, Abra Pampa y La Quiaca todos para participar de la 3° edición del Maratón en Honor a la Virgen de El Carmen, con el cuál se dio inicio a los festejos de las fiestas patronales de esta localidad.

La largada se realizó desde la Plaza Domingo Teófilo Pérez, frente al edificio municipal, continuaron por Belgrano, Centenario, Sarmiento, Avda Corrientes, la participativa toma la Belgrano hasta el punto de partida , mientras que la competitiva continuo la Corrientes , Avda Juan Manuel de Rosas, Tucumán, Hipólito Irigoyen, Avda 9 de julio hasta la rotonda donde se encuentra la Virgen, regresan por la avda Centenario, Sarmiento , pasan frente la Iglesia hasta el punto de partida.En la participativa el primero en llegar fue el Carmense Julián Viltes con 13:20 , seguido por Cristian Chocobar con 13:26 y tercero fue Ángel Vides con 13:40 ambos de Monterrico.En damas Micaela Urbina con 17:35 de Guerrero, el segundo lugar fue para la Carmense Agustina Mogro con 17:37 y la capitalina Vanina Flores con 18:25.El imparable Miguel Maza fue el ganador de los 8,5 km con 29:27, secundado por Mauro Segobia con 30:10 de Monterrico y en tercer lugar el Periqueño Cristian Castro con 30:36.La más veloz de las damas fue Tamara López con 36:05 de Guerrero, seguida por Rita Rueda con 36:56 de Monterrico y Noelia Nieto con 39:39 de S.S. Jujuy.Los ganadores de la caminata fueron Delia Urzagasti, Adriana Veliz y Severo Farfán.Se vivió un momento muy emotivo cuando el Intendente Adrián Mendieta, le hiciera entrega de un reconocimiento muy especial a Don Cesar Durán, de la localidad de Lozano ,por su trayectoria Deportiva.El Atleta Tucumano Guillermo Chávez recibió de manos del Intendente la imagen de la Virgen de El Carmen.El secretario de Gobierno Félix Ovejero, Director de Deportes Alejandro Pancho Torres , Coordinador General de la secretaría de Gobierno Ramón Urzagasti y el Intendente Adrián Mendieta, agradecen al Cura Párroco Ricardo Coco Quiroga, Hospital Nuestra Sra de El Carmen, Seccional 8va. y a todo el personal del Municipio Carmense por la colaboración prestada.Esta competencia Pedestre estuvo fiscalizada por la Asociación Jujeña de Atletismo Veterano “Virgen de Luján”La Clasificación fue la siguiente:8,500 KMCategoría 18-19:Caballeros: 1° Mauro Segobia (MONTERRICO), 2° Lamas Alex (REYES)y 3° Mamani Martín( San Antonio)Damas: 1°Martinez Victoria (S.S.J), 2° Daniela Mora (EL CARMEN).Categoría 20-29:Caballeros: 1° Maza Miguel (S.S.J), 2° Cristian Castro (PERICO), 3° Iriarte Dionel (EL CARMEN).Damas: 1° Tamara López (GUERRERO), 2° Noelia Nieto (S.S.J), 3° Tejerina Natali (S.S.J).Categoría 30-34:Caballeros: 1° Correa Saúl Darío (EL CARMEN), 2° Pablo Oviedo (S.S.J), 3° Quispe Renato (PALPALA).Damas: 1° Victoria Herrera (S.S.J), 2° Schindler Emilce (S.S.J), 3° Moron Yoosmerry (VENEZUELA).Categoría 35-39:Caballeros: 1° Jorge Medina (SAN PEDRO), 2° Villegas José (S.S.J), 3° Pablo Miranda (TARTAGAL-SALTA).Damas: 1° Marcela Alarcón (), 2° Analia Cardozo (S.S.J), 3° Vilca María (EL CARMEN).Categoría 40-44:Caballeros: 1° Rene Rodríguez (LA QUIACA), 2° Álvarez Daniel (S.S.J), 3° Lamas Martin (S.S.J).Damas: 1° Rita Rueda (MONTERRICO), 2° Tania Blanco (LOZANO), 3° Gallardo Lucia (MONTERRICO).Categoría 45-49:Caballeros: 1° Esteban Martínez (S.S.J), 2° Cruz Miguel (MONTERRICO), 3° Benítez Ariel (S.S.J.).Damas: 1° Tellechea Gladis (S.S.J), 2° Echenique Lidia (S.S.J)Categoría 50-54:Caballeros: 1° Mario Ortiz (TARTAGAL-SALTA), 2° Ramos Estanislao (Ex. Comb. Malvinas), 3° Emilio Torres (S.S.J).Damas: 1° Mamani Lucia (S.S.J)Categoría 55-59:Caballeros: 1° Ávila Jesús (SAN ANTONIO), 2° Martin Gaspar (LA QUIACA), 3° Hoyos Jesús (S.S.J).Damas: 1° Suarez Elva (YALA), 2° González María (PALPALA), 3° Orellana Carmen (S.S.J).Categoría 70-74Caballeros: 1°Herrera Enrique La Mendieta3,750 KMCategoría 60-64:Caballeros: 1° Martínez Reinaldo (S.S.J), 2° Ricardo Colqui (S.S.J), 3° Chorolque Oscar (Ex Comb Malvinas).Damas: 1° Montaño Esther (PALPALA), 2° Adela Nina (S.S.J), 3° Demecia Ortencia (EL CARMEN).Categoría 65-69:Caballeros: 1° Cesar Ramos (S.S.J), 2° Juan Gerónimo (S.S.J), 3° Caravini Gerardo (EL CARMEN).Categoría 70-74:Caballeros: 1° Antonio González (S.S.J)Damas: 1° Chávez Lorenza (S.S.J)Categoría 85:Caballeros: 1° Velázquez Máximo (PALPALA)Categoría Promocional A 18-34:Caballeros: 1° Vides Ángel (MONTERRICO), 2° Aguilar Franco (EL CARMEN), 3° Llampa Pablo (PALPALA).Damas: 1° Micaela Urbina (GUERRERO), 2° Zumbay Salazar (EL CARMEN), 3° Cari Andrea (S.S.J).Categoría Promocional B 35-59:Caballeros: 1° Héctor Fernández (S.S.J), 2° Guzmán José (S.S.J), 3° Catacata Ariel (EL CARMEN).Damas: 1° Alicia Cruz (S.S.J), 2° Adela Saiquita (EL CARMEN), 3° Beatriz Ruiz (EL CARMEN).Categoría 15-18:Caballeros: 1° Viltes Juan (EL CARMEN), 2° Cristian Chocobar (MONTERRICO), 3° Jonatan Ramos (S.S.J).Damas: 1° Agustina Mogro (EL CARMEN), 2° Flores Vanina (S.S.J), 3° Estrella Losada (AJAM).Categoría ESPECIALES B 18-34:Caballeros: 1° Elías Cruz (EL CARMEN), 2° Velázquez Enrique (PERICO), 3° Maizares José (EL CARMEN).Damas: 1° Acosta Natalia (S.S.J), 2° Micaela Vaca ()Categoría ESPECIALES C 35+:Caballeros: 1° Crespo Walter (EL CARMEN)Damas: 1° Silvia Graciela Farías (EL CARMEN)NIÑOS :Categoría 3-4:Caballeros: 1° Fabricio Romero , 2° Taquichiri Francisco (MONTERRICO), 3° Joaquín Díaz (EL CARMEN).Damas: 1° Lourdes Cortez (), 2° Agustina Tapia (EL CARMEN)Categoría 5-6:Caballeros: 1° Pablo Miranda , 2° Teo Romero , 3° Santino Cruz .Damas: 1° Bárbara Acuña , 2° Maizarez Jimena , 3° Vargas Magali .Categoría 7-8:Caballeros: 1° Lionel GuerreroDamas: 1° Guerrero Cintia, 2° Vargas Ailen , 3° Araceli Lacci .Categoría 9-10:Caballeros: 1° Perales Samuel , 2° Cardozo Joaquín , 3° Víctor Catacata .Damas: 1° Romina Insaurralde , 2° Alelí Romero , 3° Florencia Miranda .Categoría 11-12:Caballeros: 1° Emiliano Insaurralde , 2° Luciano CastañoDamas: 1° María Teresa García , 2° Acuña Martina

