La Secretaría de Cultura y Turismo de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy invitó a toda la comunidad en general y turistas en particular, a presenciar una nueva edición del festival gastronómico este sábado a las 12hs. en el Centro Cultural Manuel Belgrano (ex vieja estación).

En rueda de prensa el Secretario de Cultura y Turismo, José Rodríguez Bárcena declaró que este evento tendrá lugar -en coincidencia con el inicio de la temporada invernal- este fin de semana.

“La cita es junto a los emprendedores que llevan adelante la gastronomía poniendo en valor una tradición, como lo es la empanada jujeña y elevando nuestra solidaridad con el Comedor Santa Teresita por lo que solicitamos colaborar con alimentos no perecederos o artículos de limpieza” aseguró Rodríguez Bárcena.

El Festival de la Empanada, en su novena edición, tendrá 20 inscriptos de los cuales participarán en competencia 17 emprendedores. El jurado estará compuesto por 9 integrantes de la prensa jujeña, Cámara de Turismo, representantes del sector público, que acompañan día a día a la Dirección de Turismo del municipio capitalino en todos los eventos.

“La idea es compartir un almuerzo en familia ya que no solamente la parte gastronómica tendrá lugar sino también contaremos con espectáculos musicales, artesanías y otros emprendedores que estarán presentes” sostuvo la Lic. Gabriela Canoniero, Directora de Turismo.

El festival será con entrada libre y gratuita y mantiene un fin solidario al colaborar con el Comedor Santa Teresita, que se encuentra en Av. 1° de mayo del B° Punta Diamante

En este sentido, la Directora de Turismo de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy explicó “en el Comedor se reciben a más de 200 chicos entre abuelos, niños y personas con discapacidad, por lo que solicitamos alimentos no perecederos y artículos de limpieza, a modo de colaboración con la institución”.

Comentarios

comentarios