Carlos Haquim se reunió con periodistas y trabajadores de medios de comunicación, en el despacho presidencial de la Legislatura de Jujuy, para conversar sobre la actualidad de la provincia. Entre los temas abordados, Haquim hizo referencia a la actividad en la Legislatura, la situación en el sistema de salud provincial y la generación de puestos de trabajo a partir de la instalación de nuevas empresas en la provincia.

En relación al trabajo en la Legislatura, el vicegobernador señaló que hasta ahora se encuentra solo un Proyecto de Ley para ser tratado en la posible Sesión de esta semana; por otra parte, hay varias presentaciones de Proyectos para incorporar como así también Proyectos de Declaración y Pedidos de Informes. Haquim remarcó que esta situación es habitual “debido a que en lo que va del año se tuvo un tratamiento intensivo de Leyes. Se viene trabajando en forma permanente y bueno, por ahí se reducen. De todas formas vamos a ver de sesionar esta semana y la próxima, antes de entrar en receso”.

En otro orden de cosas, Haquim se expresó en relación a la situación que atraviesa el sistema de salud provincia, señalando “es un tema complicado y que no viene de ahora. El esquema de salud de la provincia hace años que fue arrasado, todavía estamos tratando de recomponer algunas cosas que de la noche a la mañana no se pueden hacer. Devastaron todos los hospitales del interior de la provincia, y se trata de avanzar en la reestructuración de un sistema de salud, que no significa solamente poner unos cuantos médicos más. Es un problema general. Se está haciendo un esfuerzo importante, se compró material, se compraron ambulancias, se repararon los puestos de salud, se recuperó la parte salarial en los médicos de guardia, se incorporó personal al área de salud, se incorporaron médico, se están incorporando agentes sanitarios y enfermeros. Se está haciendo un esfuerzo importante”. Además, el vicegobernador agregó “estamos trabajando en las áreas de salud en un marco razonable de las posibilidades que tenemos en la provincia, tratando de dar vuelta una situación de muchos años. Respeto siempre la opinión de quienes creen que tienen afectados sus derechos, de todos los sectores, pero hay que tener también un poco de razonabilidad en el reclamo, porque no se puede achacar toda la responsabilidad a una gestión que está tratando de hacer, con los mismos recursos y con el endeudamiento que nos dejaron, lo que no hicieron en 17 o 18 años”.

En relación a las inversiones que se van a realizar en la provincia, Haquim hizo referencia a que las mismas serán una inyección directa de más de 100 millones de dólares que se van a destinar a la pequeña y mediana industria, a la generación de empleo y a toda logística. Asimismo remarcó que la instalación de empresas es lo que concretamente va a fijar la posibilidad de puestos de trabajo genuinos, y que significan que Jujuy recupera la actividad económica. De la misma forma señaló “tenemos que sacarnos de la cabeza que el estado me soluciona todo, que voy por el empleo público o la asistencia pública. Tenemos que salir de la dependencia que nos generaron durante años de ese concepto erróneo y explotar las riquezas que tiene la provincia”. Para finalizar, el vicegobernador opinó “en la provincia hay un marco jurídico, hay seguridad jurídica, se terminaron los negociados. Porque cada vez que llegaba alguien a Jujuy lo primero que decían era la parte que se quedaba alguno. Eso ya no existe, funcionan las instituciones, ponemos seriedad en la relación con todos los que vienen a invertir a Jujuy y le damos el marco de una provincia normal y más razonable”.

