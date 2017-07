Días atrás se realizó un importante encuentro de Agrupaciones y Centros gauchos de la Provincia en esta ciudad en donde participaron más de medio centenar de representantes gauchos.

La convocatoria se realizó para abordar la problemática en torno a las cargas impositivas que afrontan esas instituciones tradicionalistas al momento de realizar sus aniversarios, fiestas patronales, como así también aquellas actividades culturales que apuntan fundamentalmente a sostener las tradiciones de la gente del campo.

Estos encuentros son propiciados por las autoridades de la Agrupación Gaucha San Pablo, Sr. Delfín Llanes, quien fuera Presidente de la Federación Gaucha Jujeña en cuatro oportunidades, como así también el Vocal del Municipio de Yala Facundo Vargas Duran.

La inquietud fue planteada al Diputado Provincial Rubén Rivarola, quien formuló un proyecto de Ley conteniendo modificaciones al Código Fiscal de la Provincia y con ello aliviar esa presión impositiva.

Al respecto Vargas Duran manifestó: “Los centros Gauchos son considerados en la normativa como organizadores de espectáculos con fines de lucro, cuando la realidad dista de ser esa. Un antecedente que tenemos para plantear esta excepcionalidad es el bando del Fuero Gaucho que fue aprobado el 01/06/1818 sin objeciones por el Director Supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Juan Martin de Pueyrredón, extendiendo el goce del fuero militar a las milicias gauchas por imperio del Reglamento del 14 de enero de 1801. Tal decisión ordenaba que ningún combatiente miliciano, por el hecho de serlo, pagara tributo a sus patrones o brindara servicios personales, aun cuando no estuvieran en servicio”.

“Tal privilegio fue ganado con coraje y sangre, ya que el gaucho en la guerra por la independencia ofrendo su vida por la libertar nacional, sin embargo hoy la figura del gaucho y su historia es prácticamente negada; hoy se habla de la reparación histórica, pero deberíamos empezar por casa e institucionalizar la figura del gaucho. No pretendemos polemizar, sino tan solo el reconocimiento de principios y derechos básicos en favor de la estirpe gaucha, que jugó un papel fundamental y fue excluyente en la consolidación de la independencia declarada en 1816, y hoy todas las actividades que realizan son sin fines de lucro”.

Por último manifestó “Agradecemos al Diputado Rivarola que inmediatamente, no solo nos acercó un proyecto al respecto, sino que nos permite debatirlo y enriquecerlo antes de su presentación en la Legislatura, lo cual es un gesto importante”.

Finalmente se informó a los interesados que el próximo martes 4 de julio a horas 19:00 en el local La Cerrillana de calle las Vicuñas al 600 del barrio Chijra se realizará un nuevo encuentro para definir la iniciativa a efectos de acompañar la iniciativa que viene a paliar una situación muy grave que afecta a las instituciones tradicionalistas.

