Respaldo a las acciones del Gobierno por el ingenio

HAQUIM DIJO QUE SECTORES POLÍTICOS ESTÁN DETRAS DEL CONFLICTO DEL INGENIO LA ESPERANZA

El vicegobernador CPN Carlos Guillermo Haquim salió a respaldar las acciones que lleva adelante el Gobierno provincial para el sostenimiento y recuperación del Ingenio La Esperanza, ante las medidas de fuerza que llevan adelante algunos trabajadores, afirmando que hay sectores políticos interesados en que esto no avance para favorecer a grupos económicos que se beneficiarían con la liquidación del complejo agroindustrial.

En ese sentido, el titular del Poder Legislativo, durante una conferencia de prensa brindada en su despacho, afirmó que el Ejecutivo provincial está cumpliendo con todos los compromisos que asumió con los trabajadores, señalando que incluso “estamos yendo más allá, ya que el proceso se está extendiendo en el tiempo y es más el dinero que hay invertir” para el funcionamiento del ingenio. Asimismo, remarcó que ningún trabajador se quedará sin cobrar, ya que están las alternativas de la jubilación y del pase a la administración pública en un cargo de planta permanente, cobrando indemnización o recibiendo un terreno, para aquellos que no sigan en La Esperanza con la llegada de los nuevos inversores.

“Lo peor que les puede pasar es que el caso retorne a la Justicia, que se dicte la quiebra del ingenio y se lo liquide, quedando todos a la deriva, no solo los trabajadores, sino también toda la economía que se mueve alrededor” del complejo, indicó Haquim, reiterando que todos los inversores interesados en La Esperanza pusieron como primera condición la reducción del personal.

Asimismo expresó que el Gobierno provincial considera al ingenio sampedreño como un “polo de desarrollo”, un “espacio de producción que no debe perderse”, señalando que además de hacerse cargo de los gastos que tiene La Esperanza se ha trabajado en la búsqueda de inversores que reactiven este complejo no solo en la producción de azúcar, sino también en alcohol y el desarrollo agroindustrial en las grandes extensiones de tierra que tiene.

Más adelante Haquim insistió que el Gobierno “ha puesto una fortuna para sostener el ingenio, el ingenio por si solo no funciona, la venta del azúcar solo alcanza para pagar sueldos, pero hay que pagar la luz, el mantenimiento de las máquinas y las cargas sociales de los trabajadores”.

“Pareciera que hay sectores de la política que quieren que este proceso no avance, porque si ésto no avanza el tema vuelve a la justicia y el ingenio inexorablemente va a su liquidación, donde los 1080 trabajadores se van a la calle y seguramente quienes hoy están propiciando esto vendrán con algunos grupos económicos que van a pagar dos pesos con cincuenta el ingenio. Esto es lo que esta pasando, pero no vamos a permitir que esto ocurra, que muchos vivos de la política hagan lo que están haciendo y tengan influencia sobre algunos gremialistas irresponsables que hoy están llevando a esta situación” de conflicto en el ingenio, finalizó diciendo el vicegobernador.

