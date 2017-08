El vicegobernador, C.P.N. Carlos Haquim, en reunión con periodistas de medios de comunicación de distintos puntos de la Provincia, expresó su desacuerdo con la prisión domiciliaria para la dirigente social Milagro Sala, y destacó que, si bien es respetuoso de la Justicia, esta vez la misma está trabajando bajo presión. En la ocasión, también afirmó que esta semana la Legislatura no sesionará.

Haquim agregó que pese a que los feriados de esta semana limitaron la actividad legislativa, las comisiones continúan analizando los proyectos tratados en sesiones anteriores y que continúan ingresando proyectos. El de reducción de tributos para los créditos hipotecarios para la construcción de viviendas únicas, es el último que envió el Poder Ejecutivo.

Respecto de la decisión de la justicia referida a la prisión de Sala, el Vicegobernador expresó que no está de acuerdo ya que la generación de privilegios hace que haya desigualdad e injusticia. “Respeto la justicia y sus tiempos pero no coincido con los jueces, porque esta vez parece que trabajan bajo presión de los organismos internacionales, del gobierno nacional, de organismos de derechos humanos. La justicia no tiene que tener presiones y tiene que demostrar que es un poder totalmente independiente a cualquier cuestión que intente sacarla de su función”, enfatizó Haquim.

Para concluir, el Presidente de la Legislatura se refirió a la pronta inauguración del Instituto del Litio: “es importante porque tenemos un instituto dedicado a la tecnología que permitirá que se lleven adelante una serie de estudios, que la gente de Jujuy pueda tener la posibilidad de capacitarse, prepararse, acceder a las nuevas tecnologías y a la especialización. También permitirá que la Provincia sea el centro de este instituto para la Argentina y la región”.

