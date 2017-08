La Legislatura de Jujuy, en la 10ª Sesión Ordinaria del año, aprobó las Leyes Nº 6.020 y Nº 6.021 de adhesión al Capítulo I del título III de la Ley Nacional Nº 27.264 de fomento de inversiones para micro, pequeñas y medianas empresas en el programa de recuperación productiva; y de adhesión al Capítulo IX del título I de la Ley Nacional Nº 27.341 de presupuesto general de la administración nacional para el ejercicio 2017, respectivamente.

Sobre la adhesión al Capítulo I del título III de la Ley Nacional Nº 27.264, aprobada como Ley Nº 6.020, el miembro informante, diputado Osvaldo Cuellar, señaló “esta normativa impulsa la radicación de nuevos emprendimientos productivos y la consolidación de empresas ya existentes. Es una Ley que otorga beneficios importantes. Entendemos que es importante la adhesión porque es una adhesión a una ley que ya sancionamos en este recinto, y que son un complemento interesante para lo que hoy es la base de nuestra economía”.

En relación a la Ley Nº 6.021, el diputado Osvaldo Cuellar, explicó “esta es una adhesión a la Ley de presupuesto en lo referido a la responsabilidad fiscal, al régimen federal de responsabilidad fiscal, y se establece que en aquellas provincias, tendiente a la búsqueda del equilibro del déficit que existe en los presupuestos, para achicar esta brecha, y el beneficio estaría dado en la eliminación de las autorizaciones que necesita la provincia a los efectos de lograr o hacer endeudamiento para conseguir fondos para infraestructura. Este capítulo habla de cómo se tienen que ir cubriendo determinadas pautas a fin de ir achicando la brecha de ese déficit y establece una metodología, en la cual la provincia tiene que ir cumpliendo y como beneficio de ello, se lograría la eliminación de la autorización para el endeudamiento prevista en el artículo 25 para el financiamiento de obras de infraestructura”.

Por su parte, el diputado Miguel Lembo, argumentó “es cierto que debemos adherir, y no podríamos oponernos. Pero no estamos de acuerdo con el concepto que se hace. Para que la provincia se equilibre tiene que mermar el gasto, y nosotros estamos en contra de esa política. Lamentamos que sea con ajuste, con liberar a las provincias, y no importa que sea para infraestructura, mientras no genere déficit se va a poder financiar”.

Para finalizar, el diputado Alberto Bernis, respondió “no es intención del gobierno de la provincia adherir a estas leyes para que se produzcan ajustes, mermas de sueldo o de personal. Para nada. Al contrario. Queremos llevarle tranquilidad en el sentido de que esta adhesión viene a cumplir las metas establecidas, apuntan a normativas necesarias a ordenar las cuentas públicas financieras y poder tener una herramienta que sea útil y necesaria y genere el equilibrio”.

Además, durante la Sesión, se declararó de Interés Legislativo el centenario de la fundación de la Escuela Primaria Nº 276 “Provincia de Rio Negro” de la localidad de Bárcena; el centenario de la fundación de la Escuela Primaria Nº 299 “GA 5” de la localidad de Lagunillas; y la XLI conmemoración de la Noche del Apagón, entre otros.

CUESTIONES PREVIAS

Durante las Cuestiones Previas al Orden del Día, el diputado del Frente Unidos y Organizados, Manuel Esquivel, se refirió a la resolución emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación a Milagro Sala. Señaló “debemos ser honestos intelectualmente y leer el documento completo. También digamos que da la alternativa para que se la libere, y en libertad atraviese todos los procesos judiciales en los que se involucra. Habla de liberta. Decir la mitad de las verdades es igualmente mentir, y los escuchamos mentir constantemente. Volvemos a decir el estado nacional, de conformidad con sus obligaciones internacionales, como lo dijo el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU, debe liberar a Milagro Sala. Que se la siga investigando todo lo que se deba investigar. Pero ahora, si como dice el Ministro de Gobierno, la vamos a seguir teniendo detenida para restringirle la capacidad política, es una presa política”.

Sobre esto, el diputado Alberto Bernis, respondió “no se está pidiendo que la liberen, todo lo contrario, se ratifica lo actuado por la justicia jujeña y se pide que el estado actúe con alternativas como la prisión domiciliaria y de fiscalización electrónica. La Comisión, que es un grupo de amigos que se reúne a tomar café y responde al kirchnerismo, claramente, se encarnizó en atacar al estado argentino porque se cree un grupo de iluminador. Que el pueblo jujeño se quede tranquilo y sepa la verdad: Milagro Sala no es una presa política, es una política presa”. Además, añadió “digamos la verdad de quienes son estos señores. Están cómodos cobrando grandes sueldos y haciéndose los progresistas de izquierda. Son unos burócratas, como dice el gobernador, que se dedican a hacer daño y a defender a la corrupción”. Para finalizar enfatizó “Milagro Sala es una presa en manos de la justicia, y no es una presa política. Organismos, unilateralmente, pidieron que se expidan por la liberación y no lo hicieron. Que no haya dudas. Está presa por corrupta. Vamos a repudiar cualquier hecho de corrupción como lo hicimos siempre”.

Comentarios

comentarios