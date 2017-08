PREMIOS SAN SALVADOR

Los premiados expresaron gratitud por el reconocimiento que significa el galardón

Los premios destacan el esfuerzo de personas físicas y jurídicas de toda la provincia por su labor desinteresada. Son ellos los protagonistas de acciones que deben ser inspiradoras socialmente.

Al respecto, Enrique “Quique” Arias, premiado por su labor cultural con más de medio siglo al servicio del periodismo, la comunicación social, y la difusión cultural de Jujuy, mostró su alegría ante el reconocimiento, “hacer programas culturales no es fácil, hay que recorrer la provincia, exponer nuestros lugares, mostrar el turismo y conocer a su gente. Jujuy tiene mucho para mostrar, desgraciadamente no lo estamos haciendo, pero sería lindo que mostremos otros circuitos menos conocidos que son una maravilla, desde la puna hasta los valles, es impresionante la cantidad de cosas que hay que los jujeños no conocen”.

En tanto el Teniente Coronel Hugo Tabbia, quien recibió el premio otorgado a la Guarnición Militar ejército Jujuy, por su labor humanitaria en momentos de desastre natural y emergencia, y por ser la institución siempre presente en el desarrollo material de los lugares más recónditos de la provincia y del país, manifestó, “es un gran orgullo haber recibido, no yo, sino el Ejército Argentino, este premio San Salvador. Es gratificante que el Municipio como entidad de gobierno de la ciudad nos reconozca”.

“Permanentemente hacemos acciones de este tipo, como las de Volcán, la de Molulo, Los Bolsones, así que en nombre de todos los integrantes del Ejército, de los que estamos en actividad, los retirados, de montones de jujeños que fueron soldados, recibo con mucho orgullo, en nombre de ellos, este premio que es muy importante”, resumió el militar.

Tabbia resaltó que la diversidad y variedad entre los premiados es emblema de una sociedad que está cambiando, que mira adelante, sobre todo al haber incluido a los uniformados, “había una variedad importante, más allá del premio, de la labor de cada uno, pero habían hombres mujeres, ancianos, un niño, una chica con capacidades diferentes, y uniformados. Esto es muestra de que ya nos olvidamos de las peleas; que nos reconozcan quienes nos gobiernan, de esta manera, indica eso, que ya no miramos para atrás y estamos mirando todos para adelante”.

