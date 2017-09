Entregaron minuta de declaración

Ediles capitalinos participaron junto a la comunidad educativa de la Escuela N° 434 “Minero Jujeño” en los festejos de su Boda de Plata, haciendo entrega personalmente del dispositivo legal que declaró de Interés Municipal la jornada, norma aprobada en la sesión ordinaria de ayer jueves.

En este sentido, el Presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar, conjuntamente con las concejales Patricia Moya y Estela Flores, estuvieron presentes en la jornada de festejo. Siendo invitado el presidente de la institución a hacer uso de la palabra, como así también a descubrir, conjuntamente con la directora de la escuela, Raquel Vaca y la supervisora Marina Méndez, al descubrimiento de la placa recordatoria por los 25 años de la institución educativa, que luego fue bendecida por el Párroco Kioco Kimilu.

Al respecto, Lisandro Aguiar afirmó que “son 25 años contribuyendo a la cultura y la educación en Alto Comedero, por eso el Concejo Deliberante no podía estar ausente y en la última sesión ordinaria hemos declarado de Interés Municipal estos festejos, compartiendo con los docentes, la Directora y el personal de la casa los trabajos que vienen realizando los chicos. Les queremos desear un fructífero año de trabajo y que sean mucho más brindándose a la comunidad de Alto Comedero”.

Más adelante, el legislador comunal agregó que “este es un sector muy importante de la capital, donde el Municipio está haciendo importantes obras junto al Gobierno de la Provincia, buscando el crecimiento, la mejora de la calidad de vida de los distintos sectores de la ciudad, particularmente, de los habitantes de Alto Comedero”. En ese sentido, agregó que se están ejecutando obras muy importantes, tales como la “inminente culminación de la avenida Forestal, el gran Parque General Belgrano que se está construyendo y obras del Plan Hábitat como en las 150 hectáreas con importantes inversiones”.

Por su parte, la concejal Estela Flores, destacó que “estamos participando de estos festejos tan importantes, la escuela inició hace 25 años y creció a la par del barrio, ahora la institución ya tiene edificio propio, algo que es muy importante para el plantel de docentes y también para los alumnos que son muchos, debido al populoso barrio donde está ubicado”.

“Como vecina del barrio – continuó Flores- puedo decir que festejar Bodas de Plata es muy importante, recordando que comenzó como una escuelita muy pequeña y ahora cuenta con una gran cantidad de alumnos. Por eso saludo y felicito a todo el plantel educativo de la institución, que está ubicada en el centro del barrio Alto Comedero”.

A su turno, la Directora de la Escuela, Raquel Vaca, señaló que “es una jornada muy especial, con un cúmulo de sentimientos, alegría, nerviosismo, pero por sobre todo estamos felices por estos 25 años de la institución. Nosotros en la parte edilicia estamos medianamente bien, lo único que nos faltaría sería el cerramiento del SUM y la construcción de los dos séptimos grados, pero en líneas generales estamos bien. Los maestros fueron implementando estrategias movilizadoras, como el trabajo en grupo, el itinerario lector y la enseñanza a través del juego”.

Asimismo, agregó que “estamos muy contentos con todas las personas que nos acompañaron, como los concejales capitalinos y también están los padrinos, ex Directoras y ex docentes, que se llegaron para festejar con nosotros. Queremos agradecer también al Concejo Deliberante por haber declarado de Interés Municipal los 25 años de nuestra escuela”.

Comentarios

comentarios