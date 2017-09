Nuevo edificio municipal

Concejales participaron del acto inaugural de la Dirección de Seguridad Alimentaria

Se inauguró esta mañana el nuevo edificio de la Dirección de Seguridad Alimentaria en calle Rivadavia 108, dependiente de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, y nombrado “Dra. Mercedes Urquiza de Royo” en honor a la ex funcionaria municipal y directora del Área de Bromatología.

El evento lo encabezó el intendente Raúl Eduardo Jorge, acompañado por Lisandro Aguiar, presidente del Concejo Deliberante, más las concejales Marta Russo Arriola, Patricia Moya y Estela Flores. También estuvieron presentes Juan Carlos Abud Robles, Ministro de Desarrollo y Producción; el intendente municipal mandato cumplido Hugo Cid Conde. Además de la Directora de la Dirección de Seguridad Alimentaria, Gabriela Saab, y el subdirector de la repartición León Rey Campero, entre otras autoridades municipales y provinciales, acompañados por empleados, familiares y amigos de Mercedes Urquiza de Royo.

Este nuevo espacio traerá aparejado una nueva modalidad de trabajo con equipos de última tecnología para las tareas diarias, y para su inauguración la familia de la difunta homenajeada recibió la minuta de imposición del nombre, aparte de que se hizo entrega de una foto de Mercedes Urquiza de Royo a la directora de Seguridad Alimentaria para tenerla presente en las nuevas instalaciones, que fue bendecida por el padre José Luis González.

En ese sentido, el presidente del Concejo Deliberante Lisandro Aguiar, remarcó que en la ciudad se está dando un importante proceso de inauguración de edificios y equipamiento para la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, “para que los empleados puedan trabajar de la mejor manera, pero que a la misma vez puedan brindar mejores servicios, y prestaciones a los vecinos de nuestra ciudad”. Recordando el nivel secundario de la Escuela Municipal Marina Vilte, el nuevo edificio del Archivo Histórico de San Salvador de Jujuy, como así también el flamante Centro Cultural “Éxodo Jujeño”, ubicado en el corazón del distrito sur de la capital.

“Hoy en me toca estar presente en este edificio, en la Dirección de Seguridad Alimentaria”, subrayó el Aguiar, al tiempo que agregó, “se trata de una prestación muy importante que debe brindar el Municipio, que se relaciona con la salubridad, con los alimentos que expenden supermercados, almacenes, restaurantes, y en distintos lugares de la ciudad, incluso en la vía pública, tengan la calidad necesaria para ser consumidos por las personas”.

Aguiar, felicitó al intendente Jorge por el trabajo realizado, ya que se trata “de una situación que no daba, se inauguraron 4 edificios, y todavía queda uno más, que es la Central de Monitoreo de Tránsito, que se traducirá en brindar servicios muy importantes para la ciudad, permitiendo el control del Tránsito, la regulación de semáforos, la posibilidad de agilizar el tránsito y el control del transporte”.

Asimismo, el trabajo en equipo que se viene realizando entre el Gobierno provincial y municipal, “cuando se trabaja en equipo todo es mucho más sencillo, todo sale de mejor manera, y hoy se lo está haciendo”.

“Con la presencia del ministro de la Producción, Juan Carlos Abud Robles, se está trabajando de otra manera, y la idea es utilizar este edificio, dándole mayor cantidad de equipamientos de calidad, para que ayude a los procesos productivos de la ciudad como así también de la provincia”, concluyó Aguiar.

Por su parte, la Directora de Seguridad Alimentaria, Gabriela Saab, aseguró que la concreción del edificio “es un sueño hecho realidad”, ya que “es muy moderno, con equipamiento de punta y tecnología de avanzada” que les permitirá trabajar de manera organizada, “porque tenemos todas las áreas trabajando juntas. Los cinco departamentos que conforman esta Dirección de Seguridad Alimentaria, vamos a estar en el mismo edificio, ya que hasta ayer, estábamos repartidos en distintas oficinas”.

“Este edificio lleva el nombre, in-memorian de Mercedes Urquiza de Royo, quien fue directora de esta unidad de servicio, y muy querida por todos nosotros. Ella dejó una impronta, no solo científica, sino que también personal. Quienes la conocimos la llevamos en el corazón, y decidimos desde el minuto “0” que lleve su nombre”, reflexionó.

