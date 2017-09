El Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy, a través de la Secretaría de Cultura de la Provincia, pone en conocimiento del público en general, la realización del Concurso de diseño y construcción de Spinner “CAJA GIRA”, el que se llevará a cabo el día sábado 09 del corriente en el Centro de Arte Joven Andino (C.A.J.A.) organismo dependiente de la misma.

BASES Y CONDICIONES:

Categorías: La presente edición del Concurso de diseño y construcción de Spinner “CAJA GIRA”, estará comprendida por las siguientes categorías: Individual y Grupal. Ambas serán de participación libre, para adolescentes y jóvenes de 13 a 20 años de edad.

De la organización: La autoridad máxima del Concurso, en lo referente a la organización, programación y realización del evento será el Centro de Arte Joven Andino- CAJA. La Organización no se hará responsable por los retrasos o imprevistos que pudieran surgir. Para acreditarse, todos los participantes deberán concurrir en la fecha y horario en que sean citados por la Organización. En ese momento, se les entregará un número de orden y se les informarán los horarios en los que se llevarán a cabo las diferentes instancias. Los que no se presenten a la acreditación no podrán participar del Concurso. La Organización se reserva el derecho de tomar registro de todas las instancias del Concurso a fin de promocionar y difundir el evento. La sola inscripción en el Concurso implica la autorización, por parte de los participantes, sobre el uso de los registros realizados, sin que ello suponga ningún tipo de pago por parte de la Organización.

De la inscripción: La misma se realizará sin costo alguno. Los interesados podrán inscribirse hasta dos horas antes del comienzo de la competencia, Nadie podrá inscribirse dos o más veces en una misma categoría, pero sí en diferentes. La inscripción deberá realizarse personalmente, en el Centro de Arte Joven Andino- CAJA, sito en Alvear Nº 345 de San Salvador de Jujuy, de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 hs. Para mayor información podrán comunicarse al tel. 0388- 4249304 de 8:00 a 13:00 hs o a la página de Facebook CAJA- Centro de Arte Joven Andino.

De la acreditación: Para obtener la acreditación será obligatoria la presentación del documento de identidad para certificar la edad de los participantes. No se realizarán acreditaciones por medio de terceras personas.

Del certamen: Se desarrollará en tres etapas: a) Presentación y organización de los materiales y herramientas a utilizar, b) Realización de los spinner y c) Presentación de los trabajos obtenidos. En ambas categorías se permiten toda variedad de herramientas y materiales para trabajar exceptuando todo material que pueda perjudicar o dañar de alguna manera la salud de algún participante o persona que pudiera estar participando del Concurso de una u otra manera. Los materiales y elementos necesarios para la realización de los spinner no serán provistos por la organización.

Del Jurado: Será designado por la Organización. Para ambas categorías, estará compuesto por dos o más integrantes. La organización estará facultada para eliminar del concurso a los participantes que: No cumplan las disposiciones reglamentarias o que Incurran en cualquier falta o perjuicio que tienda a empañar la imagen del Concurso. Todos los fallos del Jurado serán inapelables y de única instancia. Los participantes, por el solo hecho de inscribirse, dan por aceptada esta condición. La Organización resolverá debidamente cualquier inconveniente no contemplado en el presente Reglamento. Los resultados surgirán de la acumulación de puntos, otorgado por cada jurado en una escala de 1 a 10, de acuerdo con los parámetros descriptos en el apartado siguiente. El jurado deberá elegir, en cada categoría, un ganador. Además otorgará premios y menciones especiales para el segundo y tercer puesto y estará facultado para realizar otras menciones en la medida en que lo crea conveniente, previa notificación a la Organización.

Del concurso (parámetros): Categoría Individual: El Jurado tomará en cuenta la creatividad, el diseño y la funcionalidad de los spinner construidos Categoría Grupal: El jurado también tomara en cuenta la creatividad, el diseño y la funcionalidad, además de una presentación final original, en la que se indique como fue construido.

De los premios: Cada categoría del Concurso de diseño y construcción de Spinner “CAJA GIRA”, tendrá un ganador. El mismo será acreedor de un premio que determinará la Organización. Además, se otorgarán premios y menciones especiales para los segundos y terceros puestos. Todos los concursantes recibirán el correspondiente certificado de participación.

La inscripción y posterior acreditación supone el conocimiento y la aceptación del presente reglamento por parte de cada uno de los participantes.

