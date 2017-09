Entre el miércoles 27 y el viernes 29, en Teatro Mitre, se realizará el 2do. Congreso Regional Andino de Turismo Cultural y Religioso organizado por el Obispado de Jujuy y la Prelatura de Humahuaca, con el apoyo del Gobierno de Jujuy, a través del Ministerio de Turismo y Cultura, el Municipio capitalino, la Comisión Municipal de Purmamarca y diversas empresas de nuestro medio.

El anuncio fue formulado por el Obispo de la Diócesis, Monseñor César Daniel Fernández y el Ministro Carlos Oehler en conferencia de prensa donde el obispo remarcó la confluencia de intereses de los diferentes sectores involucrados el poder mostrar desde lo cultural y religioso la riqueza de nuestra tierra, “es un valor que no tiene precio, porque algunas veces no nos damos cuenta del tesoro que tenemos, tangibles e intangibles, de nuestras culturas y tradiciones”, dijo.

Es una oportunidad grande para que Jujuy se potencie de toda su riqueza más profunda

Por su parte, el Ministro Carlos Oehler señaló que la gestión del gobernador de la Provincia Gerardo Morales muestra claramente la decisión de integrar esfuerzos, en este caso con el Obispado de Jujuy, la Prelatura de Humahuaca y las instituciones que trabajan dentro de la Pastoral Social, “lo que nos parece muy importante porque nuestra Provincia es profundamente religiosa y expresiva de su fe y religiosidad”, en los diferentes eventos.

Dicho Congreso permitirá dar visibilidad todo lo que constituye nuestro patrimonio cultural y religioso; como se sabe, Jujuy tiene un sinnúmero de activos culturales desde lo religioso que son particularmente importantes, agregó.

Este Congreso constituye un espacio de debate de cómo podemos compartir con hermanos de otras latitudes toda esa riqueza cultural y expresión religiosa que tiene la provincia de Jujuy teniendo en cuenta que dicho congreso contará con disertantes de diferentes lugares de la Región Andina.

Finalmente, el Ministro, reiteró que “cuando nuestro Obispo nos propuso la realización de este evento no hemos podido menos que manifestar nuestra enorme complacencia y nuestro compromiso para apoyarlo en el desarrollo de este Congreso”, finalizó.

Purmamarca, a través de su Comisión Municipal aportará su granito de arena al Congreso con la presencia y Danza de samilantes y Banda de sikuris, en el acto inaugural en Teatro Mitre. Jujuy recibirá el viernes 29 a los integrantes del Congreso donde podrán vivenciar en gran medida la manifestación de esa religiosidad, no sólo de la localidad sino de toda la Quebrada.

