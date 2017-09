En Plaza Belgrano

Ediles participaron del acto por el Día Internacional de la Paz

Concejales capitalinos participaron del acto concretado esta mañana en Plaza Belgrano, en conmemoración el Día Internacional de la Paz, oportunidad en la cual hicieron entrega de la Bandera de la Paz a diferentes instituciones del medio.

Estuvieron presentes el presidente del Concejo Deliberante, a cargo también de la Intendencia en la jornada de hoy, Lisandro Aguiar, más los concejales Marta Russo Arriola, Patricia Moya, Estela Flores y José Luis Sánchez; conjuntamente con autoridades provinciales, representantes de instituciones del medio, diputados nacionales y provinciales, como así también diferentes establecimientos educativos y clubes deportivos, quienes también recibieron la donación de la Bandera de la Paz.

La jornada fue acompañada por una gran cantidad de público, la Banda de Música de la Policía de la provincia, como así también por la orquesta de los chicos pertenecientes al Colegio Santa Teresita. Previo a los discursos, se hizo un minuto de silencio por los hombres que dieron su vida por la preservación de la Paz.

En su carácter de Intendente interino, Lisandro Aguiar hizo entrega al Gobernador de la provincia, Gerardo Morales, a través del Ministro de Desarrollo y Producción, Juan Carlos Abud Robles, de una placa en reconocimiento a su encomiable labor por la vigencia y preservación de la paz social.

También se dio lectura a la adhesión por parte de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy a las disposiciones contenidas en las Resoluciones N° 36/67 y 55/82, producidas por la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas, y a la Ley Nacional N° 26.819 y Provincial N° 5.867, declarando al Día 21 de Septiembre de cada año como el Día Internacional de la Paz”.

Al respecto, Lisandro Aguiar afirmó que “estamos muy contentos, el Colegio de Abogados junto a varias instituciones de la provincia y también del ámbito privado han organizado este evento muy trascendente, ya que hoy 21 de Septiembre se conmemora, a través de Resolución de Naciones Unidas, el Día Internacional de la Paz, de las naciones y de los pueblos”.

Asimismo, agregó que “así que estar en esta Plaza Belgrano, tan importante para la ciudad, que vivió momentos muy complejos para la paz, tanto a lo largo de nuestra historia como también recientemente, por eso ver a todo el pueblo de Jujuy con sus instituciones, sus gobernantes, ONG y estudiantes pidiendo por la paz y trabajando por la paz me parece que es muy trascendente. Por eso hay que felicitar a los que han iniciado todo y que vienen trabajando por la paz en nuestra provincia”.

“Los organizadores –continuó Aguiar- nos donaron una Bandera de la Paz a la Municipalidad y también al Concejo Deliberante, así que la vamos a estar sumando en nuestras sesiones. La idea es que puedan flamear y recordar el valor de la paz a través de este símbolo”, finalizó

Por su parte, el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados, Agustín Garlatti, remarcó que “con este acto se está poniendo en valor lo que significa la paz para todo los jujeños, es una algo fundamental que tiene un valor inconmensurable. Nos parece primordial que todo el mundo conozca la bandera de la paz, lo que significa y simboliza”.

Más adelante, agregó que “es importante que aunemos esfuerzos con diferentes sectores, autoridades del gobierno provincial, municipalidad y con amplio apoyo del sector civil. Se realizó un tiempo de reflexión muy hermoso durante el acto, donde se recapacitó por todo lo que pasaron los ciudadanos argentinos para tener un estado de derecho y poder decir no a los abusos, no a la violencia y no a la intolerancia”.

Comentarios

comentarios