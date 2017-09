Lo aseguró su principal referente en la provincia, Carlos Haquim

EL FRENTE RENOVADOR ARMARÁ SUS LISTAS DE CANDIDATOS

RESPETANDO EL RESULTADO DE LAS PASO Y LOS ACUERDOS

El Frente Renovador transita a paso redoblado las últimas horas recorriendo las diferentes localidades del interior para el armado de las listas de candidatos a diputados provinciales, concejales y vocales de comisiones municipales. “Estamos trabajando en toda la provincia y celebrando reuniones en cada lugar para buscar consensos y alcanzar acuerdos para la confección de las nóminas de nuestros candidatos”, confirmó a la prensa jujeña el principal referente de esta fuerza política en Jujuy, Carlos Haquim.

Cabe mencionar que el plazo establecido por la Justicia Electoral para cumplir tal tramitación vence el próximo viernes, por ello la premura de esta tarea. Por ello, Haquim estimó que la presentación de las listas del Frente Renovador se efectuaría sobre el horario de cierre. No obstante ello, reiteró que el espacio que lidera será respetuoso del resultado arrojado por las Paso y que la distribución de los lugares será coincidente con las posiciones alcanzadas por las tres listas que participaron en la contienda de agosto.

En ese sentido, explicó que para el armado de las listas municipales se utilizará el mismo criterio, es decir se respetarán los lugares para los espacios que mayor cantidad de votos hayan alcanzado, teniendo como base de esta distribución el consenso con todos los sectores que participaron de las Paso.

Aclaró que en aquellos lugares donde no haya acuerdo se presentarán colectoras. Sin perjuicio de ello, refirió que son muchas las localidades y sitios de la provincia donde se alcanzó el consenso y que en aquellos distritos donde no hubo acuerdo primará un marco de mesura, tranquilidad y razonabilidad. “No hay disputas graves, sino opiniones diferentes en cuanto a ciertas candidaturas, que es algo lógico y normal en instancias como estas”, apuntó.

Respecto a la ingeniería electoral que se empleará en San Pedro, uno de los principales distritos electorales, Haquim precisó que no es sencillo unificar candidaturas en esa jurisdicción y que allí los candidatos a concejales del Frente Renovador disputarán una banca a través de distintas colectoras. En tal sentido, mencionó que el trabajo que se está haciendo en estas horas apunta a reducir al máximo la cantidad de alternativas electorales que presentará la fuerza política en ese lugar.

Describió además que idéntica situación se presenta en algunos distritos del norte provincial. Por ejemplo, señaló que Yavi es uno de esos casos y que allí los distintos sectores seguirán el mismo camino que en San Pedro. “Nosotros vamos a mantener con firmeza nuestra idea elemental y, por lo mismo, no vamos a condicionar a nadie ni a determinar con el dedo quiénes participarán y quiénes no”, aseveró.

Remarcó que el Frente Renovador apuntó en cada distrito a la unificación de las candidaturas y que en aquellos lugares donde no hubo consenso las colectoras son una alternativa válida. También adelantó que en algunos lugares ya se acordó incluso la posibilidad de presentar listas únicas en el marco del Frente Cambia Jujuy.

Siguiendo su explicación, confió que una posibilidad de unificación de candidaturas con las restantes fuerzas que conforman la coalición gobernante en la provincia se daría en Fraile Pintado, donde existe un principio de acuerdo para consensuar el nombre del candidato a intendente municipal, siendo esta la única jurisdicción que deberá elegir jefe comunal por la destitución de Omar Carrasco.-

