Entregaron Minuta de Declaración

Se realizó el Taller de Prevención de Violencia de Género

Concejales participaron de la apertura del Taller Conversatorio de Prevención de Violencia de Género y Trata de personas que se realizó esta mañana en el salón Marcos Paz de la Legislatura de la provincia, organizado por la Defensoría del Pueblo de la provincia, y que fue declarada de interés municipal por la institución parlamentaria capitalina. El taller, que tuvo una duración de 6 horas, aproximadamente fue dictado por la máster en Violencia de Género Alicia Peressutti, y participaron autoridades legislativas, defensores del pueblo de distintas provincias, funcionarios judiciales y público en general.

Durante la presentación de la actividad llevada a cabo por el ombudsman de Jujuy, Javier de Bedia, el presidente de la Legislatura Carlos Haquim, y la propia disertante, los concejales Lisandro Aguiar, Estela Flores, Patricia Moya y Marta Russo Arriola, hicieron entrega de la Minuta de Declaración N° 78.

En ese sentido Aguiar remarcó que, “este taller fue declarado de interés municipal por el Concejo Deliberante, institución que viene trabajando la problemática de la violencia de género manera permanente”. Al tiempo que subrayó que “sancionamos importantes ordenanzas que hacen a la problemática y que aportan un granito de arena a la lucha contra esta situación que flagela lamentablemente a la provincia de Jujuy. “Hay ordenanzas como el Concejo Municipal de la mujer, la prohibición de cabaret y casas de alterne en el ámbito de la ciudad, también la de la posibilidad de que las empleadas municipales tengan licencia ampliadas por maternidad, y esto nos insta a trabajar en ese sentido y apoyar todas esas iniciativas que se desarrollan en el ámbito de otras instituciones” destacó.

Más adelante confió que “la violencia de género es una problemática interinstitucional que el gobierno provincial ha tomado como prioridad, hay que destacar medidas muy importantes como la creación del Juzgado de Violencia de Género que ya tienen dos juezas funcionando, y es un hecho inédito y una clara muestra que la problemática existente ha sido tomado en cuenta y se han generado políticas en ese sentido” finalizó Aguiar.

Por su parte, el Defensor del Pueblo, Javier De Bedia comentó “la violencia de género es un flagelo que está castigando duramente a la provincia de Jujuy, tenemos el triste honor de ser la provincia con mayor cantidad de femicidio el año pasado, una cuestión que nos preocupa a todos y vamos a empezar a trabajar en educar a los jóvenes y adultos dándole un punto de vista diferente para que esto deje de ocurrir en la provincia, porque no podemos seguir con la tasa de mortalidad de violencia de género que tenemos hoy, debemos pararla de manera inmediata”.

También agradeció la visita de los defensores de otras provincias que participaron del taller y declaró: “En el taller participan defensores de otras provincias que tienen la misma problemática, queremos crear una red de defensorías y trabajar en conjunto sobre el tema” adelantó.

Por último la disertante Alicia Peressutti declaró: “estoy muy feliz, para mi dictar este taller no es un trabajo, porque no es un obligación estar aquí, nosotros venimos a poner nuestro granito de arena que ponemos para ver si podemos revertir esta situación y realidad que vivimos y cambiar la cultura”.

Participaron del taller el Presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar, más los concejales Marta Russo Arriola, Estela Flores, Patricia Moya, Defensores del pueblo de la Provincia de Chaco, Gustavo Corregido; Nicolás Zenteno de la provincia de Salta; de Córdoba, Mario Alberto Decara, , Santa Fe, Raúl Lamberto; Tucumán, Fernando Yuri; Santiago del Estero, Leonel Suarez y representante de la Defensoría de la Presidencia de la Nación, Tomas Dadic; el Subdirector de Derechos Humanos de la provincia, Luis Rivero; la jueza de Violencia de Género de San Salvador de Jujuy, Dra. Mónica Martínez, la jueza de violencia de Género de San Pedro de Jujuy, Liliana Peregrino, representantes de organismos intermedios, asociaciones civiles, fuerzas de seguridad y público en general.

