Carlos Haquim, vicegobernador, se reunión con periodistas y trabajadores de medios de comunicación para conversar sobre temas de actualidad de la provincia y la región.

Entre ellos, Haquim hizo referencia al trabajo desempeñado en la Legislatura de Jujuy, señalando “convoqué, al igual que el martes pasado, a Labor Parlamentaria y vamos a ver si hay acuerdo de los distintos bloques. Por ahí alguien me atribuye que las cosas que no se hacen son porque yo no las hago hacer, pero yo cumplo con el reglamento, con la convocatoria. La convocatoria está hecha, vendrán los presidentes de bloque, los diputados, y expondrán sus posiciones para ver si hay consensos necesarios para sesionar. Yo pretendo que las sesiones se hagan todas las semanas, para eso trabajamos desde presidencia”.

En relación a los Proyectos de Ley con Despacho de Comisión, Haquim destacó “hay leyes vinculadas a energías renovables y a reducción de impuestos a créditos hipotecarios. Además, después tenemos muchos proyectos de declaración y resolución”.

Para finalizar, el vicegobernador se refirió al proyecto de reforma de la Constitución Provincial y del Código Electoral, señalando “desde el inicio del gobierno siempre tuvimos el pensamiento de la necesidad de una actualización de la Constitución Provincial en función que la que tenemos es del año 1986. En el 94 se reformó la nacional y estamos un poco desactualizados. Es ahí donde tenemos que conversar y hay varias opiniones. Hay varios proyectos que tendrán que tener los consensos para producir también la reforma política que necesitamos y que entiende muchísimos tópicos, entre ellos pensar qué hacemos con las listas sábanas, con el voto electrónico o la emisión de boletas a través de impresoras, la representación departamental en la Legislatura, volver a discutir el tema del piso electoral, hablar de paridad de género – tema que pregonamos desde el Frente Renovador desde hace tiempo y que en el Congreso Nacional se está dando tratamiento, ya tiene media sanción y falta que se expida una de las cámaras. Además tenemos que discutir los privilegios y los fueros, que es algo que se da entendido como inmunidad en el uso de la palabra, pero que no está pensado para que den cobertura a quienes se tienen que someter a causas judiciales por hechos de corrupción”.

