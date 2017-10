De acuerdo al resultado del escrutinio provisorio, el Frente Justicialista retuvo su banca en el Concejo Comunal de Yala, en donde obtuvo casi el 30% de los votos emitidos. Ese resultado le permite a Facundo Vargas Duran conservar su banca de legislador comunal hasta el año 2019 y cobra notoriedad si tenemos en cuenta que Yala se encuentra dentro el Dpto. Manuel Belgrano, en donde el peronismo salió tercero con un porcentaje de votos muy inferior.

Al respecto Vargas Duran indico que “Fue una elección traumática en Yala, no tanto por lo que sucedió el domingo, sino en los momentos previos. Evidentemente había una clara intención que no debía conservar mi banca cueste lo que cueste, intención que atribuyo también al gobierno provincial, ya que el oficialismo local manejo una exorbitancia de recursos para clientelismo político jamás vista. A ello le sumo la absoluta impunidad que la que se manejó, en donde a pesar de las denuncias que realizamos, la campaña fue salvaje, con robo y destrucción de nuestros pasacalles, persecución a nuestros militantes, amenazas, agresiones, el Municipio contaba con un vehículo que recibió en calidad de depositario judicial destinado a cometer esos atropellos, la policía local realizó un despliegue permanente de liberar la zona para acentuar todas esas irregularidades, inclusive la entrega de mercadería, chapa, bloques, cemento, etc., se realizaban en horarios de trabajo con vehículos y personal municipal. Entre las PASO y las elecciones del domingo se estima que el Municipio invirtió más de 4 millones de pesos en clientelismo político, una obscenidad nunca vista en nuestra jurisdicción. Sin dudas esa maniobra tenía como finalidad que no ingrese al Concejo Comunal, sin importar el precio a pagar, ya que de lograrlo les permitiría blanquear y sostener el andamiaje de persecución legal y jurídica lanzado por el establishment de Jujuy, con sus armados de causas y denuncias falsas, no solo en mi contra, sino también de otros dirigentes que conformamos la oposición.

Continuo diciendo que “Sin duda frente a tal escenario, fue una campaña muy dura, pero la confrontamos trabajamos con los vecinos cara a cara, sin entrar en ese juego sucio y sin más nada que ofrecer a cambio que nuestra propuesta de trabajar por la comunidad, repasando lo que hicimos desde el Municipio. De ese modo llegamos al corazón de la gente por eso ese resultado grandioso para nosotros de llegar a casi el 30% de los votos en un distrito en donde el peronismo tuvo su peor desempeño”.

Para finalizar dijo que “Pero ni ese atropello, ni los recursos exorbitantes girados por la Provincia al oficialismo local, lograron excluirnos de la banca Municipal. Acá se olvidaron de algo importante, la lealtad de la gente, del pueblo, de aquellos que no se venden ni se arrodillan, de los que creen en sus dirigentes y de allí este apoyo contundente. Como no estar eufórico, después de dos años de persecución mediática, legal y jurídica, que se intensifico con recursos desproporcionados para confrontarnos en estas elecciones, sin embargo y a pesar de ello el pueblo no nos dio la espalda y acá estamos presentes para acompañar las necesidades y reclamos de nuestros vecinos, solo espero que después de tremendo resultado, el Gobernador y en especial desde el Municipio de Yala se respete esta voluntad popular. Agradezco profundamente a los que me acompañaron con su voto y en especial a mi equipo de trabajo político que les tocó vivir momentos muy tensos pero siguieron adelante”.

