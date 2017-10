Con el fin de dar a conocer sus propuestas de trabajo en vista de las elecciones del próximo fin de semana, Ignacio Sadir candidato a Senador Nacional por el Frente Renovador visitó distintas localidades del interior de la provincia.

En su recorrida por, San Francisco, Palma Sola, Ledesma, Perico, Purmamarca, Humahuaca, Caspalá, Sadir sostuvo que es primordial promover en el Congreso de la Nación políticas que fortalezcan y fomenten lo que hace al emprendedurismo y a la creación de pequeños y medianos desarrollos en cada una de estas localidades. “Lo que más pide la gente es trabajo y desarrollo genuino, que les dé un sustento económico para su familia, pero también dignidad y cultura del trabajo. Ellos saben qué actividades productivas pueden desarrollar en cada una de las regiones en las que viven, tienen ideas y proyectos creativos, pero no tienen políticas que los acompañen en las diferentes etapas de sus actividades”.

A su vez, Sadir hizo referencia a la importancia de conformar un bloque NOA-NEA donde entre ambas regiones se puedan resolver acciones de desarrollo conjuntas. Además dijo que ese bloque, debe solicitar a la Nación una coparticipación especial de cinco años para este extremo del país, que impacte directamente sobre la actividad productiva.

“El NOA y NEA debemos solicitar esto para poder desarrollarnos, ya que las condiciones con el centro del país, con la Pampa húmeda, no son iguales, que es donde se centró siempre toda la potencia económica. La única manera de cambiar eso es estableciendo condiciones y reglas de juego distintas para nuestros extremos del país”.

Por otra parte, Sadir hizo referencia a la educación argentina, donde evaluó que “el modelo educativo responde a 150 años atrás, donde solo se alfabetiza a los chicos”. Dijo que “si bien hay conceptos generales que deben ser aprendidos, esa educación no está orientada en la cultura de cada una de sus regiones, y en lo que ellos pueden desarrollar en un futuro en cada uno de esos lugares”.

“La provincia de Jujuy tiene cuatro regiones, la quebrada y la puna por un lado, donde se puede desarrollar diversas actividades productivas orientadas por ejemplo al turismo rural, camélidos, cereales como la quínoa, ganadería, artesanías, etc. Y por otra parte los valles y yungas con el turismo también, la foresto industria, agricultura, tejidos propios del lugar, etc., como grandes desarrolladores de la economía. La educación debe orientar hacia eso. Por ello, los contenidos académicos para alfabetizar tendrán que ser federales, pero estos contenidos locales para el desarrollo productivo y sobre lo que tenemos en nuestra provincia, tienen que estar dentro de la currícula también”, detalló el candidato a Senador por el Frente Renovador Jujuy. Finalmente Sadir dijo que “en Jujuy hay muchas posibilidades, pero durante mucho tiempo la política no incentivó y desarrolló esas capacidades. Éste es el tiempo de hacerlo, de pensar en el bienestar del conjunto de los jujeños”.

