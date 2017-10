El hombre fuerte del Frente Renovador jujeño, Carlos Haquim, denunció una campaña sucia, con aprietes y amenazas mediante, por parte del candidato a senador de la intervención justicialista Guillermo Snopek, aclaró que en Fraile Pintado el candidato a intendente por el Frente Cambia Jujuy es Iván Poncio, y disparó conceptos duros contra el jefe comunal de Perico y candidato en primer término a diputado provincial por el Frente Justicialista, Rolando Ficoseco, recordando que tiene una causa penal elevada a juicio por fraude al Estado.

Fueron variadas sus apreciaciones y respondió sin titubeos cada una de las preguntas que le formularon. En un último encuentro con la prensa jujeña, Haquim fue al hueso cuando le consultaron sobre qué tipo de campaña estaba observando en la provincia. “El FR está enfrentando en el interior una campaña del chantaje, con aprietes, amenazas y operaciones de desprestigio a través de la utilización de medios de comunicación”, aseguró.

“Hay un medio en particular que pone cámaras todo el tiempo y genera situaciones adversas a las administraciones municipales, como viene ocurriendo en Tilcara, Abra Pampa y Volcán, además de las amenazas personales que se viene profiriendo a los intendentes por parte de Guillermo Snopek”, ahondó.

En ese marco, relató que “Snopek se presenta atribuyéndose el manejo de un medio de comunicación y amenaza con castigar a esos intendentes por no encolumnarse detrás de él”. “Es decir, existe un apriete permanente por parte de esta persona. Estas son las cosas que se tienen que desterrar de la política y mucho más la utilización de medios de comunicación para el desprestigio de la gente. Esta es la campaña con la que nos encontramos y es lo más negativo que he visto”, completó.

En relación a la elección de intendente de Fraile Pintado, indicó que el FR decidió seguir la misma línea que se siguió en el 2015 en distintas jurisdicciones municipales, es decir llevar un solo y único candidato y conformar una sola lista de concejales. “En esa localidad nuestro candidato es Iván Poncio que irá con una sola lista de candidatos a ediles integrada también por referentes de la UCR”, explicó y aclaró para que no queden dudas que su espacio nada tiene que ver con la otra lista que lleva a Bracamonte como candidato a jefe comunal.

Sobre aquellas versiones que lo responsabilizaban de encabezar un accionar desestabilizador en perjuicio del intendente de Perico, Rolando Ficoseco, las negó rotundamente. “Son comentarios efectuados por un tal Bandi. No tengo nada que aclarar, pero si tengo para decir que personas como el actual jefe comunal no pueden ser más candidatos a ningún cargo en Jujuy, porque tiene una causa penal elevada a juicio por fraude al Estado y tiene varias más presentadas ante la Justicia”, aseveró.

“Ficoseco no rinde cuentas desde hace diez años y me parece que para transparentar la gestión pública, estas cosas ya no tienen que ocurrir más. Seguimos insistiendo en que los candidatos deben dar pruebas de su situación legal y judicial. En ese orden, recordó que existe un proyecto estableciendo la prohibición para postularse a cargos electivos cuando existen cuestiones pendientes en la Justicia.

Siguiendo esa línea argumental, trajo a colación que su espacio presentó otro proyecto que prohibía la postulación a cargos electivos a aquellas personas que estuvieron vinculadas con la última dictadura, ya sea ejerciendo cargos de decisión o que tuvieron accionar sobre los delitos de lesa humanidad. “Pero son cuestiones que quedan en manos de las comisiones y de los diputados, y que en algún momento tendrán sus respectivos dictámenes para su tratamiento en el recinto”.

REFORMA CONSTITUCIONAL Y POLÍTICA

Haquim volvió a traer al foco del análisis político la necesidad de reformar la Constitución. Refirió que “es uno de los temas que forman parte de nuestra agenda de gobierno y siempre hemos tenido presente que hay que actualizar la carta magna provincial. En tal sentido, manifestó que nuestra Constitución ha quedado desactualizada respecto a la reforma que se hizo de la Nacional en 1994.

“Es un tema que tenemos que conversar. Hay varias opiniones y varios proyectos. Para iniciar ese debate se requiere previamente de los consensos con todas las fuerzas políticas para adentrarnos también en la reforma política que necesita Jujuy y que tiene diversos tópicos”.

Al respecto, dijo que uno de los ejes de discusión es qué se hará con las listas sábanas, el voto electrónico por el tradicional impreso, la representación departamental en la Legislatura, el piso electoral, la paridad de género, entre otros temas.

PROYECTO CAUCHARI: “UN CAMBIO HISTÓRICO DE NUESTRA MATRIZ PRODUCTIVA”

Por otro lado, destacó la presencia de funcionarios del Gobierno Nacional en Jujuy, para el acto donde se pondrán en marcha las obras de infraestructura de lo que será la planta fotovoltaica de Cauchari. “Va a ser un momento histórico y el inicio de un cambio en la matriz productiva de la provincia”.-

