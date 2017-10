El Instituto Belgraniano de Jujuy en conjunto con el Ministerio de Cultura y Turismo, a través de la Delegación Cultural de jóvenes jujeños que participó en los Juegos Nacionales Evita Cultura, hizo entrega de la Bandera Nacional de la Libertad Civil a la Base Naval de Mar del Plata para ser resguardada en el Museo de la Fuerza de Submarinos de dicha base.

En la oportunidad, la delegación cultura además de entregarle la enseña patria hizo entrega de la Ley N° 27134 que reconoce como símbolo patrio histórico la “Bandera Nacional de la Libertad Civil” creada por el general Manuel Belgrano, hecha bendecir y entregada por él al Cabildo de Jujuy,el 25 de mayo de 1813, como gratificación por los valores y sacrificios comprometidos por la población de esa jurisdicción en la lucha por la Emancipación.

Los ganadores de la disciplina Pintura Cat Sub 18 Mauro Calvo de San Salvador de Jujuy y de la disciplina Cuento Cat Sub 14 Lourdes Montoya de la localidad de Abra Pampa entregaron al SubOficial Mayor Luis Amilaga a cargo del Museo de la Fuerza de Submarinos de dicha Base, el instrumento legal y el símbolo patrio tan caro para los jujeños.

Cabe señalar que la entrega se enmarca con el programa de difusión del conocimiento del General Belgrano, que tiene previsto el Instituto Belgraniano Jujuy presidido por el ingeniero Joaquín Carrillo, en forma conjunta con el Ministerio de Cultura y Turismo a través de la Secretaría de Cultura.

Los integrantes de la comitiva jujeña fueron recibidos por la Jefe de Relaciones Institucionales Teniente de Fragata Paulina Zalazar de la Base Naval de Mar del Plata y pudieron realizar una visita guiada por sus instalaciones y fragatas con el Sub Oficial Javier Galarce quien les dio detalles de las actividades que esa fuerza militar.

Vale recordar que la delegación estuvo integrada por los ganadores del primer premio de las categorías Sub 14 y Sub 18 de las siguientes Disciplinas: en Canto Solista Martín Nicolás Echeverría y Matías Samuel Echeverría ambos de Caimancito; en Conjunto Musical, “Sol de la Puna” integrado por Nahuel Piñeiro, Matías Lamas, Ulises MaykoCallata de la localidad de Abra Pampa y por el Grupo “Pacha” viajó Ezequiel Quiroga de la localidad de Humahuca y en Danza Erika GianellaValdiviezo y Lautaro Gabriel Mamaní de la Localidad: El Carmen y en Sub 18Alexis Aldo Méndez e Itatí Abril GuzmanGrech de la localidad: Humahuaca.

En tanto en la Disciplina Teatro de la Categoría Sub 14 Nina Torres Loiseau, Alina Oberá Rojas Villa, Mallku Vázquez, Frida Guadalupe Gerbo de la localidad de Humahuaca y en la Categoría Sub 18 Julia Nicole Valerio, Eric Cala, Itati Guari Carhue y BrahianAlancay de Abra Pampa; en la Disciplina Pintura , Sub 14 Juan Pablo Monje de El Carmen y Sub 18 Mauro Calvo de San Salvador de Jujuy y finalmente en Cuento Sub 14 Lourdes Elizabeth Montoya de la Localidad de Abra Pampa y Sub 18 Melani Fernanda Monje de El Carmen.

La coordinación general de la Delegación Cultural estuvo a cargo de Efraín Quinteros de la Coordinación de Diversidad e Inclusión Cultural de la Dirección Provincial de Derechos Culturales, área que tuvo a cargo llevar adelante las instancias locales, regionales y provincial de los Juegos Evita Cultura en Jujuy

Comentarios

comentarios