Concejales acompañaron la actividad

Se realizó el “Iº Encuentro de CIT” de Fundación Conexus

Con la participación de más de 100 alumnos, se llevó a cabo el 1°Encuentro de CIT de las regiones de Valle y Puna de la Fundación Conexus, en la sede de la institución del barrio San Guillermo de esta ciudad, y que fue declarada de Interés Municipal por el Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy.

Del acto, participó el presidente del cuerpo parlamentario capitalino, Lisandro Aguiar, más la concejala Patricia Moya, el secretario de Gobierno de la Municipalidad capitalina, Gastón Millón, la directora de Empleo comunal Viviana Gómez, y la presidente de Conexus, Carolina Calvó.

Allí se entregaron distinciones a los alumnos destacados de los distintos talleres de formación profesional, que dicta dicha Fundación en toda la provincia. Al tiempo que los concejales presentes hicieron entrega de la Declaración de Interés Municipal.

En ese sentido, Lisandro Aguiar, destacó el trabajo articulado que realizan entre el Gobierno de la Provincia, Municipio y Fundación Conexus, por lo que subrayó que la Declaración de Interés “ameritaba este tratamiento” por parte de los concejales.

“Desde ya agradecemos a la Fundación el trabajo que desarrollan, las capacitaciones de dictan, la educación en todo su tipo, y en este caso, la educación no formal es fundamental para promover la generación de fuentes de trabajo”, indicó Aguiar.

El titular del Concejo Deliberante remarcó que “en unanimidad intentamos dar este mimo a la institución para reconocer el trabajo que realizan y para motivarlos para continuar trabajando en pos del bien común, como lo vienen haciendo desde hace tanto tiempo”.

Por su parte, Carolina Calvó, explicó que la Fundación Conexus trabaja desde hace 8 años en la provincia con educación no formal, “cursos cortos y no solo trabajamos en la capacitación de oficios, sino que también trabajamos en cómo buscar trabajo”.

“Cursos de albañileía, pastelería, atención al cliente, administración, y en informática básica”, son algunos de los que allí se dicta, informó Calvó. Quien señaló que “el objetivo es tener otro trayecto formativo en los oficios, y después enseñar a emprender, y ayudarlos a buscar financiamiento para hacerlo”.

Mientras tanto, Viviana Gómez de la Dirección de Empleo de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, remarcó el trabajo articulado que realizan con la institución no gubernamental, “nuestra repartición es donde ingresan los jóvenes de entre 18 y 24 años, y luego son derivados a la Fundación para ser capacitados en los cursos introductorios”.

“Nuestro objetivo es que los chicos terminen sus estudios y se capaciten en distintas áreas.

La premisa principal es la empleabilidad, para que tengan una salida laboral”, concluyó​

