PROGRAMA: FIESTA PROVINCIAL DE LA TRADICIÓN: XXXV ELECCION PAISANA PROVINCIAL y V ELECCION PAISANA NACIONAL EDITOR 3 noviembre, 2017 PROGRAMA: FIESTA PROVINCIAL DE LA TRADICIÓN: XXXV ELECCION PAISANA PROVINCIAL y V ELECCION PAISANA NACIONAL2017-11-03T21:51:04+00:00 ACTUALIDAD, Destacadas, EL CAMPO TE ESPERA, ESPECIALES Opiná Comentarios comentarios ELECCION PAISANA PROVINCIAL y V ELECCION PAISANA NACIONAL, Fiesta Provincial de la Tradición, PROGRAMA: FIESTA PROVINCIAL DE LA TRADICIÓN Notas Relacionadas FIESTA PROVINCIAL DE LA TRADICION XXXIV ELECCION PAISANA PROVINCIAL Y IV ELECCION PAISANA NACIONAL DEL 7 AL 14 DE NOVIEMBRE FIESTA PROVINCIAL DE LA TRADICION XXXIII ELECCION PAISANA PROVINCIAL Y III ELECCION PAISANA NACIONAL Jujuy ya tiene Paisana Provincial