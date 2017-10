“El Día de la Lealtad es muy especial para los peronistas”, así lo afirmó Carlos Haquim, el máximo dirigente que tiene el Frente Renovador en Jujuy, al recordar el 17 de Octubre como una fecha cara al sentimiento del pueblo peronista. “Es un día especial para los que abrazamos la causa de Juan y Eva Perón, pero también para muchas personas que no son simpatizantes del movimiento político más grande de Latinoamerica, porque reconocen la transformación que produjeron nuestros líderes para el país y sus habitantes”, reflexionó.

Resaltó que “los peronista que realmente han adoptado la doctrina de Perón y de Evita como una forma de vida, tienen como principios fundamentales no robar, no mentir y estar siempre al servicio de los más humildes”. “En síntesis, en esto que no es otra cosa que ser una buena persona se resume lo que es ser peronista”, puntualizó.

En tal sentido, sostuvo que las nombradas son las máximas de Perón y que “sabrán los jujeños quiénes han sido en estos últimos años peronistas y quiénes nó”. De esa forma, Haquim direccionó su crítica hacia la dirigencia kirchnerista que judicializó la vida partidaria local y que se subordinó a la intervención que encabeza en el Distrito Jujuy el exgobernador mendocino Celso Jaque.

Haciendo mención a las elecciones del próximo domingo, Haquim confió en que el Frente Renovador hará una buena elección. “Nosotros venimos desde hace diez años participando activamente en la vida política, comenzando con Primero Jujuy y la muestra clara de que somos un peronismo que no hemos transitado el mismo camino del otro peronismo, y en ese devenir de la política con la obtención de escaños en la Legislatura jujeña”.

“En estas elecciones esperamos renovar esa representación legislativa y que nuestro espacio consiga bancas en los concejos deliberantes y en las comisiones municipales de toda la provincia”, disparó, a la vez de añorar que una de las senadurías pueda quedar en manos de Ignacio Sadir, un hombre nuevo en la política y un empresario reconocido dentro de la sociedad jujeña, y una de las diputacías nacionales sea obtenida por Pedro Segura.

“Que hagamos una buena elección es sinónimo de mantener las actuales representaciones parlamentarias y estar presentes en todos los ámbitos de la provincia”, precisó. En relación a los números y las encuestas que se barajan, relativizó los resultados que vienen arrojando las mismas y afirmó que “sólo la gente sabe a quién va a votar” y “los números precisos lo sabremos en la noche del próximo domingo”.

Haquim aprovechó su contacto habitual con la prensa para enviar un mensaje a la población y muy especialmente a los peronistas. “Este peronismo renovador que nosotros representamos es el que también ayudó a comenzar a construir una provincia donde existe paz social e institucionalidad, y donde se está dando una lucha a brazo partido contra la corrupción”, acotó.

“No queremos, al igual que la gente, un peronismo vinculado al robo y al saqueo de Jujuy y por lo mismo los jujeños deben saber que los que hoy se disfrazan de peronistas escondidos detrás del Frente Justicialista son los mismos que estuvieron vinculados a Milagro Sala y al kichnerismo que hoy tratan de ocultar, y que apostaron a la conmoción social y al saqueo de la provincia”, finalizó.

